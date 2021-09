Pep Guardiola, laude pentru Lionel Messi după al cincilea duel direct: „A marcat un gol fantastic”

, Messi și Pep și-au împărțit victoriile, dar atacantul argentinian a avut câștig de cauză după fiecare dublă manșă.

Marţi seară, Lionel Messi a înscris primul lui gol pentru PSG, echipă la care s-a transferat în vara acestui an, cu un șut la vinclu de la marginea careului mare, ducând scorul la 2-0, care avea să fie și cel de la final.

Pep Guardiola, laude pentru Lionel Messi după PSG – Manchester City 2-0

„Îi doresc numai binele lui Messi. Am petrecut o perioadă fericită la Barcelona și dacă el a decis să ajungă la Paris, îi doresc să aibă rezultate bune”, a spus antrenorul pentru .

„Leo nu poate fi ținut timp de 90 de minute. Tocmai a revenit după o accidentare și se vede că nu este în ritm, dar când a avut mingea nu l-am putut opri, chiar dacă am încercat asta în mai multe moduri. Sunt mulțumit de felul în care am evoluat. Am făcut ceea ce trebuia să facem”, a precizat tehnicianul.

„Îl cunosc pe Messi și alături de colegii lui din atac joacă excepțional. Împotriva lor ai două variante: te aperi tot timpul sau să încerci să-i ataci. Este ceea ce am făcut noi. Nu am marcat și trebuie să ne întrebăm de ce”, a adăugat el.

„Cred că am jucat bine, ca în ultimul meci, din deplasare, cu Chelsea, dar de această dată jucătorii au fost mai agresivi. Am avut multe șanse, dar am întâlnit mulți jucători de calitate”, a afirmat antrenorul.

Guardiola a recunosct că a mai fost impresionat de un jucător de la PSG, fundașul Marco Veratti. Acesta a revenit după o accidentare şi a evoluat bine în cele 77 de minute pe care le-a stat în teren. „Sunt îndrăgostit de el. Este un jucător extraordinar. Îi ştiu caracterul şi personalitatea. Poţi conta oricând pentru el. Sunt fericit că a trecut peste accidentare”, a încheiat Pep.

A înscris în 17 sezoane consecutive în Liga Campionilor

La rândul lui, Messi a dorit să le dea un răspuns celor care afirmă că există neînțelegeri între vedete lui PSG. „Îmi doream mult să joc bine, mai ales că nu am evoluat în prea multe meciuri. A fost a doua mea partidă pe acest stadion, dar mă obișnuiesc cu echipa și colegii”, a declarat el pentru postul de televiziune care a transmis confruntarea, citat de Marca.

„Știam că este o zi importantă. Dar trebuie să continuăm să jucăm la fel, prentru că mai sunt multe meciuri în acest sezon”, a adăugat el.

După golul de marţi seară, Messi a devenit primul jucător, alături de Karim Benzema, care a înscris în 17 sezoane consecutive în Liga Campionilor. Argentinianul a recunoscut că cei de la City au dominat meciul, dar a subliniat că „important era să câștigi, împotriva unui adversar mare, candidat la câștigarea trofeului”.

„Neymar, Mbappe şi cu mine am început să ne cunoaştem şi să jucăm bine împreună. Sunt sigur că vom deveni mai buni şi vom creşte ca echipă. Trebuie să continuăm tot aşa ca să uităm egalul din prima rundă şi să ne bucurăm de victoria împotriva unui adversar imens”, a încheiat atacantul sud-american.

, pe care a pierdut-o în fața formației engleze Chelsea cu 1-0, golul fiind marcat de Havertz în minutul 42.