Pep Guardiola, noi tensiuni cu Arteta după Manchester City – Arsenal 2-2. Ce mesaj i-a transmis fostului său secund

Cei de la Manchester City i-au acuzat pe cei de la Arsenal de “practici întunecate” după duelul de pe Etihad, scor 2-2. Acest lucru a dus la tensiuni mari între Pep Guardiola și Mikel Arteta.

Tensiuni mari între Pep Guardiola și fostul secund Mikel Arteta: “Vreți război?! Ne războim!”

În duelul de acasă al rundei 5 din Premier League, , deși au rămas în 10 oameni la finalul primei reprize. Ulterior, “cetățenii” i-au acuzat pe “tunari”de gesturi nesportive și de “practici întunecate”, iar de aici au apărut și tensiuni mari între Pep Guardiola și Mikel Arteta.

Antrenorul celor de la Arsenal a negat acuzele rivalilor din Premier League. Ulterior, ibericul i-a atacat înapoi pe cei de la Manchester City. Arteta susține, având în spate 4 ani sub comanda lui Pep Guardiola la City, că “cetățenii” sunt capabili de astfel de practici: “Am fost acolo. Am fost acolo timp de patru ani. Am toate informațiile. Deci, știu. Credeți-mă!”.

În urma declarațiilor făcute de Mikel Arteta, Pep Guardiola s-a folosit de conferința de presă care a avut loc , pentru a-i răspunde fostului asistent.

“Știm exact ce s-a întâmplat aici în acei patru ani. Poate că este vorba despre cele 115 capete de acuzare împotriva noastră, din cauza unor presupuse nereguli financiare, poate are informații despre asta sau poate are ceva ce nu știu?

Data viitoare, fiindcă am o relație bună cu el, poate îmi va spune exact ce a vrut să zică atunci când s-a referit la perioada petrecută aici

Gabriel (n.r. – jucătorul lui Arsenal) a spus-o perfect după meci. Deci acesta este un război, trebuie să-l provocăm pe adversar, să-l punem sub presiune. Vreți război?! Ne războim!“, a declarat Pep Guardiola, potrivit .

Manchester City – Arsenal, noul mare derby din Premier League

După plecarea lui Klopp de la Liverpool, se pare că rivalitatea “cetățenilor” cu trupa de pe Anfield s-a stins. Așadar, Manchester City – Arsenal pare că este noul mare derby din Premier League, datorită rivalității celor doi antrenori spanioli.

Arsenal încearcă să calce pe urmele celor de la City. Astfel că luptă din greu pentru marele trofeu din fotbalul englezesc, de care se apropie tot mai mult în ultimele sezoane.

Datorită și celor două loturi puternice, meciurile dintre cele două formații sunt din ce în ce mai spectaculoase și mai crâncene. Dovada fiind și la ultimul duel dintre cele două. Acolo unde , motiv pentru care va rata restul sezonului.

După primele 5 etape din Premier League, Manchester City este lider cu 13 puncte. Iar Arsenal ocupă locul 4 cu 11 puncte. Între cele două rivale se află Liverpool, locul 2, și Aston Villa, locul 3, ambele cu câte 12 puncte.