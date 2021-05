Pep Guardiola nu și-a putut stăpâni emoțiile după ce a revenit în finala Champions League: „Sunt incredibil de mândru”

Pep Guardiola a fost în al nouălea cer la sfârșitul dublei Manchester City – PSG. Vicecampioana Angliei a trecut de francezi și, astfel, managerul catalan a bifat o nouă finală de Liga Campionilor după cele cu Barcelona, din 2009 și 2011.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prin urmare, Guardiola va fi din nou protagonist în ultimul act al celei mai tari competiții intercluburi din lume după zece ani de secetă. În precedentele a triumfat de fiecare dată împreună cu Lionel Messi.

Pentru echipa lui Pep, finala de la Istanbul, programată pe 29 mai 2021, va fi prima din istorie. City a atins această performanță după ce a învins-o în penultimul act pe Paris Saint-Germain, scor 2-0 în retur și 4-1 la general.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola, în culmea bucuriei după ce a dus-o pe Manchester City în finala Champions League

„Sunt incredibil de mândru de echipa mea și mă gândesc în primul rând la jucătorii care n-au jucat azi. Toată lumea merita să fie pe teren, toată lumea a contribuit la acest rezultat și este momentul să ne bucurăm.

Trebuie să câștigăm campionatul și apoi avem timp să ne pregătim pentru finală. Am recuperat foarte bine balonul în jumătatea adversă, iar o victorie cu 4-1 la general împotriva celor care au eliminat Barcelona și Bayern Munchen înseamnă enorm pentru noi.

ADVERTISEMENT

PSG câștigă titlul în fiecare an, este o echipă formată pentru succes, iar astăzi au luptat până la final. Noi am luptat împreună și am ajuns în finala Champions League. Lumea crede că este ușor să ajungi în finala Champions League, dar nu este deloc așa. Este o competiție foarte dificilă și uneori ai nevoie ca stelele să se alinieze în favoarea ta”, a declarat Pep Guardiola, citat de BBC.

Nebunie în vestiarul „cetățenilor” la finalul returului cu PSG: „Istanbul, baby!”

Man City este a noua echipă din Anglia care ajunge într-o finală de UEFA Champions League. Nicio altă țară din Europa nu a înregistrat o asemenea performanță.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La finalul dublei cu PSG, din semifinale, jucătorii lui Guardiola au declanșat fiesta în vestiarul de pe Etihad. Portarul de rezervă, Zack Steffen, a postat un clip cu bucuria nemărginită a „cetățenilor”

ADVERTISEMENT

Înființată în 1984, Manchester City are un singur trofeu european în palmares. Este vorba de Cupa Cupelor, cucerită în 1970, după o finală cu polonezii de la Gornik Zabrze, scor 2-1. Prima finală din istorie pentru City va avea loc în compania învingătoarei dintre Chelsea și Real Madrid. În tur, cele două echipe au remizat pe „Alfredo Di Stefano”, scor 1-1.