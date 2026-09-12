Pep Guardiola (55 de ani) este liber de contract în acest moment după ce s-a despărțit de Manchester City la finalul sezonului precedent, iar Trabzonspor, care a rămas fără antrenor după plecarea lui Fatih Tekke, este interesată de tehnicianul catalan. Conform presei din Turcia, echipa care l-a adus în această vară pe Mohamed Salah i-a oferit lui Guardiola un salariu uriaș.
Trabzonspor a rămas fără antrenor la finalul lunii august, după ce Fatih Tekke a decis să demisioneze. Așadar, echipa care a renunțat în această vară la Denis Drăguș este în căutarea unui tehnician și încearcă să dea o lovitură uriașă, ofertându-l chiar pe Pep Guardiola, care s-a despărțit de Manchester City la finalul sezonului trecut.
Conform presei din Turcia, Trabzonspor i-a oferit tehnicianului catalan un salariu de 13 milioane de euro pe sezon pentru a prelua echipa, care are obiective importante în următorii ani. Șefii clubului au făcut un efort uriaș din punct de vedere financiar pentru a-l convinge pe Mohamed Salah și vor să facă o mutare similară și pe banca tehnică.
Impresarul lui Pep Guardiola a confirmat că tehnicianul nu va accepta oferta de a-l antrena pe Mohamed Salah la Trabzonspor. „Pep nu va antrena vreun club sau vreo echipă națională în acest sezon”, a transmis acesta pentru publicația iberică AS. După despărțirea de Manchester City, tehnicianul catalan s-a aflat în discuții pentru rolul de selecționer al Italiei, însă a refuzat oferta, iar Paolo Maldini, care activa la acel moment în cadrul Federației, a dezvăluit motivul.
„Ne-a refuzat din cauza oboselii. Vine după zece ani extenuanți în Premier League. A fost operat la spate. Vrea să se odihnească”, a declarat acesta pentru Corriere della Sera. Pep Guardiola și-a început cariera de antrenor în 2007, la Barcelona B, și a mai pregătit Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City.