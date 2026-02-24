Pep Guardiola, pe urmele lui Gică Hagi și Ioan Ovidiu Sabău! Antrenorul lui Manchester City, surprins într-un loc special pentru fotbalul românesc. Foto

ADVERTISEMENT

După două remize surprinzătoare, 1-1 cu Brentford și 2-2 cu Wolves, Arsenal și-a revenit și a spulberat-o pe marea rivală Tottenham cu 4-1. Totuși, distanța dintre „tunari” și principala urmăritoare Manchester City s-a redus după rezultatele din ultimele săptămâni. În acest context, derby-ul din nordul Londrei era un meci important pentru „cetățeni”, însă antrenorul Pep Guardiola a plecat din Anglia pentru a fi prezent pe stadion la un meci dintr-o divizie inferioară.

Pep Guardiola, pe urmele lui Gică Hagi și Ioan Ovidiu Sabău. Unde se afla antrenorul lui Manchester City în timp ce Arsenal juca pe terenul lui Tottenham

Manchester City a învins-o cu 2-1 pe Newcastle sâmbătă și s-a apropiat la doar 2 puncte de liderul din Premier League, Arsenal, care urma să joace pe terenul rivalei Tottenham duminică. După meciul echipei sale, Pep Guardiola a decis să plece din Anglia și a fost prezent pe stadion la un alt meci, care a început la aceeași oră cu derby-ul din nordul Londrei.

Conform , tehnicianul catalan a fost prezent la meciul din Serie C dintre Union Brescia și Pro Patria, care s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-2. Clubul Union Brescia a apărut în această vară, înlocuind vechea formație . Pep Guardiola este atașat de Brescia, deoarece a reprezentat vechiul club în două perioade diferite, 2001-2002 și ianuarie-iulie 2003.

Clubul Brescia a fost unul important și pentru fotbalul românesc, deoarece Mircea Lucescu a avut două mandate pe banca echipei, în perioada 1991-1996. În acei ani, echipa era cunoscută drept „Brescia Romena”, deoarece în tricoul grupării au evoluat fotbaliști precum Gheorghe Hagi, Ioan Ovidiu Sabău, Florin Răducioiu, Dănuț Lupu sau Dorin Mateuț.

Arsenal, victorie mare cu Tottenham

Rezultatul înregistrat în derby-ul de pe Tottenham Hotspur Stadium nu a fost pe placul lui Pep Guardiola, deoarece „tunarii” s-au impus clar, 4-1, și au refăcut diferența de 5 puncte față de Manchester City, cu mențiunea că echipa antrenată de Mikel Arteta are un meci în plus.

Eberechi Eze și Viktor Gyokeres, fiecare cu câte o „dublă”, au punctat pentru Arsenal, în timp ce reușita celor de la Spurs i-a aparținut lui Randal Kolo Muani. Integralist în echipa gazdelor la debutul noului antrenor Igor Tudor, .