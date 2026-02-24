Sport

Pep Guardiola, pe urmele lui Gică Hagi și Ioan Ovidiu Sabău! Antrenorul lui Manchester City, surprins într-un loc special pentru fotbalul românesc. Foto

Pep Guardiola a fost surprins într-un loc cu totul și cu totul special. Antrenorul lui Manchester City îi calcă pe urme lui Gică Hagi și Ioan Ovidiu Sabău.
Bogdan Mariș
24.02.2026 | 22:17
Pep Guardiola pe urmele lui Gica Hagi si Ioan Ovidiu Sabau Antrenorul lui Manchester City surprins intrun loc special pentru fotbalul romanesc Foto
ULTIMA ORĂ
Pep Guardiola, pe urmele lui Gică Hagi și Ioan Ovidiu Sabău în timp ce rivala Arsenal juca derby-ul cu Tottenham. FOTO: Hepta / Sport Pictures / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După două remize surprinzătoare, 1-1 cu Brentford și 2-2 cu Wolves, Arsenal și-a revenit și a spulberat-o pe marea rivală Tottenham cu 4-1. Totuși, distanța dintre „tunari” și principala urmăritoare Manchester City s-a redus după rezultatele din ultimele săptămâni. În acest context, derby-ul din nordul Londrei era un meci important pentru „cetățeni”, însă antrenorul Pep Guardiola a plecat din Anglia pentru a fi prezent pe stadion la un meci dintr-o divizie inferioară.

Pep Guardiola, pe urmele lui Gică Hagi și Ioan Ovidiu Sabău. Unde se afla antrenorul lui Manchester City în timp ce Arsenal juca pe terenul lui Tottenham

Manchester City a învins-o cu 2-1 pe Newcastle sâmbătă și s-a apropiat la doar 2 puncte de liderul din Premier League, Arsenal, care urma să joace pe terenul rivalei Tottenham duminică. După meciul echipei sale, Pep Guardiola a decis să plece din Anglia și a fost prezent pe stadion la un alt meci, care a început la aceeași oră cu derby-ul din nordul Londrei.

ADVERTISEMENT

Conform The Sun, tehnicianul catalan a fost prezent la meciul din Serie C dintre Union Brescia și Pro Patria, care s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-2. Clubul Union Brescia a apărut în această vară, înlocuind vechea formație Brescia Calcio, care s-a desființat din cauza problemelor financiare. Pep Guardiola este atașat de Brescia, deoarece a reprezentat vechiul club în două perioade diferite, 2001-2002 și ianuarie-iulie 2003.

Clubul Brescia a fost unul important și pentru fotbalul românesc, deoarece Mircea Lucescu a avut două mandate pe banca echipei, în perioada 1991-1996. În acei ani, echipa era cunoscută drept „Brescia Romena”, deoarece în tricoul grupării au evoluat fotbaliști precum Gheorghe Hagi, Ioan Ovidiu Sabău, Florin Răducioiu, Dănuț Lupu sau Dorin Mateuț.

ADVERTISEMENT
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați...
Digi24.ro
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front

ADVERTISEMENT
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată...
Digisport.ro
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte

Arsenal, victorie mare cu Tottenham

Rezultatul înregistrat în derby-ul de pe Tottenham Hotspur Stadium nu a fost pe placul lui Pep Guardiola, deoarece „tunarii” s-au impus clar, 4-1, și au refăcut diferența de 5 puncte față de Manchester City, cu mențiunea că echipa antrenată de Mikel Arteta are un meci în plus.

Eberechi Eze și Viktor Gyokeres, fiecare cu câte o „dublă”, au punctat pentru Arsenal, în timp ce reușita celor de la Spurs i-a aparținut lui Randal Kolo Muani. Integralist în echipa gazdelor la debutul noului antrenor Igor Tudor, Radu Drăgușin a avut o prestație pozitivă în prima repriză, însă mai apoi a greșit decisiv la două reușite ale lui Arsenal.

ADVERTISEMENT
Cât costă să petreci ziua de 8 martie la hotelul Simonei Halep din...
Fanatik
Cât costă să petreci ziua de 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Meniu de 5 stele pentru doamnele și domnișoarele din România
Cristi Chivu, veste de ultimă oră despre viitorul lui Inter! Totul depinde de...
Fanatik
Cristi Chivu, veste de ultimă oră despre viitorul lui Inter! Totul depinde de meciul cu Bodo/Glimt
Surpriză uriașă la TV: FCSB – Metaloglobus peste Rapid – Dinamo. Cum arată...
Fanatik
Surpriză uriașă la TV: FCSB – Metaloglobus peste Rapid – Dinamo. Cum arată cifrele
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Marius Lăcătuș a dezvăluit marele regret al carierei: 'Sunt sigur de asta!'
iamsport.ro
Marius Lăcătuș a dezvăluit marele regret al carierei: 'Sunt sigur de asta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!