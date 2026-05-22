Pep Guardiola, pentru totdeauna la Manchester City! Omagiul pregătit de conducere

Manchester City a anunțat o schimbare majoră la scurt timp după ce despărțirea de Pep Guardiola a fost oficializată. Ce se va întâmpla la stadionul echipei.
Bogdan Mariș
22.05.2026 | 17:15
Manchester City a anunțat că Peluza Nord a Etihad Stadium îi va purta numele lui Pep Guardiola (55 de ani), dar și că tehnicianului îi va fi construită o statuie. FOTO: Hepta
Pep Guardiola (55 de ani) a rescris istoria clubului Manchester City în cei 10 ani petrecuți pe bancă, iar gruparea din Premier League a dezvăluit la scurt timp după anunțul oficial privind despărțirea de tehnician că îi va dedica acestuia o peluză, dar și o statuie care va fi amplasată pe Etihad Stadium.

Manchester City a denumit o peluză după Pep Guardiola și îi va construi o statuie tehnicianului catalan

Manchester City a anunțat că Peluza Nord a Etihad Stadium îi va purta numele lui Pep Guardiola, dar și că tehnicianului îi va fi construită o statuie. „Manchester City este încântată să anunțe că Peluza Nord a Etihad Stadium, care a fost recent renovată și extinsă (n.r. cu 7.000 de locuri în plus), va purta numele de ‘Tribuna Pep Guardiola’.

Peluza va fi deschisă în totalitate pentru prima dată chiar la ultimul meci al antrenorului, partida cu Aston Villa de duminică, care va încheia acest sezon. Ca parte a redenumirii, o statuie a lui Pep va fi realizată, urmând a fi amplasată pe drumul spre Tribuna Pep Guardiola”, au transmis englezii pe site-ul oficial la scurt timp după ce plecarea lui Pep Guardiola a fost confirmată.

Ce a declarat patronul lui Manchester City după plecarea lui Pep Guardiola

Patronul lui Manchester City, șeicul Mansour, a vorbit despre impactul pe care Pep Guardiola l-a avut la gruparea engleză. „Am spus în urmă cu mult timp că Manchester City ar trebui să aibă cei mai buni oameni la dispoziție, atât pe gazon, cât și în afara lui. În ultimii 10 ani, Pep a fost personificarea acestei ambiții.

A lăsat o amprentă de neșters asupra ADN-ului clubului. O amprentă care este adusă mai mult de modul în care a câștigat decât de numeroasele trofee pe care le-a ridicat. Are recunoștința mea nesfârșită și a întregii familii City, o familie din care va face mereu parte”, a declarat acesta. City a ratat titlul în dauna lui Arsenal în ultimul sezon al lui Pep Guardiola pe banca echipei, însă a reușit să cucerească două trofee: Cupa Angliei și Cupa Ligii.

