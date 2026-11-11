Pep Guardiola, primul pe listă! Antrenorul e la mâna lui Manchester United

ADVERTISEMENT

după ce a avut un început dezastruos de sezon. Echipa de pe Old Trafford se află pe locul 18 în Premier League cu numai opt puncte acumulate. Astfel, conducerea ”diavolilor roșii” s-a interesat pentru un înlocuitor, iar varianta preferată este cea a lui Mauricio Pochettino (54 de ani).

Pep Guardiola este dorit cu insistență de naționala de top

ar însemna, automat, eliberarea postului de selecționer al naționalei Statelor Unite. Oficialii de la Washington s-au gândit deja la o variantă posibilă. Antrenorul dorit de nord-americani ar fi chiar fostul tehnician al rivalei ”diavolilor roșii”, Pep Guardiola.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul iberic se află liber de contract după ce s-a despărțit de Manchester City în vara acestui an. Acesta a decis să petreacă o perioadă departe de terenul de fotbal, motiv pentru care a refuzat oferta Italiei. Totuși, Pep Guardiola a avut, deja, discuții cu Federația Americană de Fotbal, motiv pentru care un posibil angajament nu pare imposibil, arată .

Mai mult, Guardiola nu ar fi străin de Statele Unite. Acesta a petrecut un an în New York, într-un apartament de lux din inima metropolei americane, după ce s-a despărțit de FC Barcelona, în 2012. Ca și acum, antrenorul nu s-a aflat sub contract cu nicio echipă, ci s-a bucurat de timpul liber alături de familie.

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola a fost dorit de Statele Unite și înainte de numirea lui Mauricio Pochettino

Fostul antrenor al lui Manchester City nu este la primele tratative cu oficialii americani. Primele discuții legate de un posibil contract au apărut după Cupa Mondială din Qatar 2022. Atunci, pe lista forului de la Washington s-au aflat trei nume importante: Pep Guardiola, Jurgen Klopp și Mauricio Pochettino.

ADVERTISEMENT

Deși un grup de donatori potenți financiar au strâns bani pentru a coopta unul dintre antrenorii de top, Pep Guardiola nu a ajuns, atunci, la un acord cu Federația Americană de Fotbal. Astfel, oficialii s-au reorientat, iar cel care a primit postul de antrenor a fost Mauricio Pochettino. Argentinianul a condus naționala Statelor Unite până în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, unde a fost eliminată de Spania, 1-2.

ADVERTISEMENT

Mauricio Pochettino are un istoric lung în Premier League

Antrenorul argentinian este aproape de a ajunge pe Old Trafford după ce Michael Carrick a avut cel mai slab început de sezon din era post-Ferguson. Totuși, unul dintre motivele pentru care Manchester United și-a îndreptat atenția către Mauricio Pochettino este experiența sa pozitivă din fotbalul britanic, la mai multe echipe galonate.

Primul său angajament din Premier League a avut loc în sezonul 2013-2014, când a preluat banca tehnică a celor de la Southampton. Sezonul petrecut în curtea ”sfinților” a fost unul de bun augur pentru Mauricio Pochettino, care a încheiat stagiunea pe locul 9 și a părăsit Cupa Ligii Angliei după trei runde. Astfel, a intrat în vizorul celor de la Tottenham, care l-a adus drept înlocuitorul lui Andres Villas-Boas.

ADVERTISEMENT

Sud-americanul a petrecut cinci ani în nordul Londrei, însă n-a cucerit niciun trofeu. Cea mai bună performanță a lui la Tottenham a fost ocuparea locului 2 în Premier League, în stagiunea 2017-2018. După o perioadă petrecută la PSG, Pochettino a revenit în fotbalul englez, unde a condus destinele lui Chelsea. Rămas fără trofeu și pe Stamford Bridge, argentinianul a părăsit echipa în vara anului 2024 și s-a alăturat naționalei Statelor Unite.