Afacerea dintre Manchester City și Real Madrid care zguduie lumea fotbalului. Pep Guardiola pune la cale un plan diabolic

, cel care ar putea să plece de la Manchester City, speculează presa din Anglia, se gândește la cum să îmbunătățească lotul „cetățenilor” pentru sezonul viitor și o afacere în care să fie implicată și Real Madrid este luată în calcul.

Starul lui Manchester City, transfer spectaculos la Real Madrid?

Manchester City duce o , acolo unde Arsenal pare că are prima șansă la câștigarea campionatului, iar asta ar însemna că pentru al doilea an consecutiv echipa condusă de Pep Guardiola să fie lăsată cu buza umflată. Ibericul este recunoscut pentru faptul că nu acceptă cu ușurință eșecurile și ar vrea să facă schimbări importante în lot.

Se pare că o „victimă” ar putea să fie Rodri, mijlocașul defensiv care în urmă cu 2 ani câștiga Balonul de Aur și era o piesă integrantă în garnitura lui Manchester City. Acesta a fost însă accidentat foarte mult timp și de abia acum începe să-și recapete forma fizică și să fie din nou titular pentru trupa engleză.

Rodrygo ar putea să ajungă în Premier League. Guardiola îl vrea la Manchester City

Chiar dacă nu a reușit să fie la nivelul din trecut, cei de la Real Madrid sunt interesați să-l transfere pe iberic, asta pentru că percepția pe Santiago Bernabeu este că linia de mijloc a echipei nu aduce suficient echilibru în joc, iar Rodri ar putea să fie piesa lipsă pentru ca echipa să aibă din nou șanse și mai mari la câștigarea trofeelor.

Afacerea ar urma să-i includă pe Valverde sau Rodrygo, conform . Totuși, este greu de crezut că Real Madrid va renunța la jucătorul din Uruguay, însă o plecare a lui Rodrygo pare din ce în ce mai probabilă, mai ales că brazilianul este în continuare rezervă de lux pentru formația iberică.

Cine vine antrenor la Real Madrid? Dilema lui Florentino Perez

Alvaro Arbeloa a fost ales pentru a fi antrenor interimar la Real Madrid, asta după demiterea lui Xabi Alonso, însă, din câte se pare, acesta nu a reușit să convingă până acum și nu există vreo șansă ca el să mai continue și din vară.

Speculațiile cu privire la viitorul antrenor al echipei sunt multe și numele lui Jurgen Klopp apare din ce în ce mai des în discuții. Totuși, germanul, fost ultima dată la Liverpool, a declarat că nu a discutat până acum nimic cu Florentino Perez sau cu vreun oficial al echipei blanco.