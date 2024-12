Pep Guardiola, reacție surprinzătoare după Crystal Palace – Manchester City 2-2: ”Foarte bine, sunt atât de mândru de echipă”

și-a lăudat jucătorii, la finalul partidei Crystal Palace – Manchester City 2-2 din etapa a 15-a, . Guardiola s-a arătat mândru de spiritul de sacrificiu arătat de elevii săi.

Pep Guardiola, reacție la cald după Crystal Palace – Manchester City 2-2

Antrenorul ”cetățenilor” a recunoscut că formația gazdă a fost echipa mai bună în joc. El și-a exprimat regretul pentru cartonașul roșu încasat de fundașul dreapta Rico Lewis, care îi va atrage automat suspendarea pentru meciul următor din campionatul Angliei cu Manchester United.

ADVERTISEMENT

”Foarte bine, sunt atât de mândru de echipă. Îmi place totul la echipa mea și cum am luptat în situația în care ne aflăm… Avem multe probleme cu echipa. Ne-am luptat incredibil.

Ne-am revenit de două ori în meci pe un teren unde e greu de câștigat. Ne-am chinuit la început, dar am dat totul și am luat un punct. Cu minge lungă, pe a doua minge, ei au fost mai puternici decât noi.

ADVERTISEMENT

Și-au respectat tradiția pe care o au. Sunt rapizi, dar în general ne-am descurcat bine. Am început a doua repriză puțin neglijent, dar cu scopul de a ataca, de a marca.

Guardiola: ”Am pierdut un alt jucător”

Am marcat și al doilea gol egalizator. Din păcate, nu am putut juca cu 11 oameni până la la finalul jocului. (n.r.- despre cartonașul roșu primit de Rico Lewis). Am pierdut un alt jucător în defensivă pentru meciul următor, după ce a încasat al doilea cartonaș galben.

ADVERTISEMENT

Aceasta este situația din păcate. Nu avem ce să facem, așa că vom merge înainte!”, a declarat Pep Guardiola, la finalul partidei Crystal Palace – Manchester City, scor 2-2, conform .

Continuă perioada nefastă la City

Manchester City a putut să obțină doar un singur punct în deplasarea contra celor de la Crystal Palace. Munoz (4′) și Lacroix (56′) au înscris pentru gazde, în timp ce pentru oaspeți au egalat Haaland (30′) și Lewis (68′).

ADVERTISEMENT

Același Lewis a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 84. City rămâne pe locul 4 cu 27 de puncte, într-un clasament în care Liverpool este lideră cu 35 de puncte .