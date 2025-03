Pep Guardiola, record negativ în Premier League după o nouă înfrângere. Spaniolul nu a mai trăit asta de 5 ani: „Mai avem 10 finale”

Manchester City a fost învinsă sâmbătă după-amiază de revelația actualei stagiuni de Premier League, Nottingham Forest. Dubla câștigătoare de Liga Campionilor a dat lovitura pe finalul meciului, când Hudson-Odoi a marcat în poarta lui Ederson, și i-a administrat lui Guardiola și lui Manchester City cea de-a noua înfrângere în campionat, cu 10 etape rămase de disputat. Acest lucru a făcut ca Guardiola să atingă o nouă bornă negativă în acest sezon.

Pep Guardiola a atins o nouă bornă negativă pe banca lui Manchester City în acest sezon

„Cetățenii” se află în mijlocul unei schimbări de generații, iar în această vară s-ar putea despărți de cel puțin 8 fotbaliști din „garda veche”.

Eliminată din Liga Campionilor de Real Madrid și la 20 de puncte de liderul Liverpool, cel mai important obiectiv al lui Manchester City este să prindă un loc în primele patru echipe pentru a accesa Liga Campionilor în sezonul viitor.

Deși „cetățenii” și-au revenit din pasa extrem de proastă, când au pierdut foarte multe meciuri consecutive, fotbaliștii lui Manchester City încă oscilează în evoluții. Dacă în urmă cu câteva săptămâni, campioana en-titre a Angliei a spulberat-o pe Newcastle, o pretendentă la locurile de Liga Campionilor, sâmbătă după-amiază Manchester City a pierdut împotriva lui Nottingham Forest cu scorul de 1-0.

Adăugând această înfrângere celorlalte suferite în acest sezon, Pep Guardiola a ajuns la 9 meciuri pierdute, ceea ce nu s-a mai întâmplat din sezonul 2019/2020, adică singurul an din ultimii 7 când Premier League a fost cucerit de altă echipă decât Manchester City. Mai mult de atât, Pep Guardiola a suferit 15 înfrângeri în toate competițiile din acest sezon, lucru ce nu i s-a mai întâmplat niciodată în întreaga sa carieră de antrenor.

Pep Guardiola: „Mai avem 10 meciuri pentru a ne califica în Champions League”

”Un meci strâns, am gestionat tranzițiile foarte bine, nu am avut multe ocazii pentru că ei s-au apărat foarte bine. În prima repriză am avut șanse de a șuta, dar nu am fost preciși. Apoi, am pierdut ușor o minge, iar ei au marcat. Din punct de vedere defensiv, chiar le-am oferit puține ocazii. Ritmul nu a fost cel mai ridicat.

Mai avem 10 meciuri pentru a ne califica în Champions League, trebuie să câștigăm și o vom lua pas cu pas. Acum, ne pregătim pentru meciul cu Brighton. Mai avem 10 finale”, a declarat Pep Guardiola la finalul meciului cu Nottingham Forest.

Pep Guardiola pregătește reconstrucția la Manchester City

Deși rezultatele slabe din acest sezon l-au afectat vizibil pe Guardiola, ibericul își linge rănile și pregătește marea reconstrucție a „cetățenilor” pentru sezonul viitor. Conducerea lui Manchester City i-a făcut toate mofturile încă din această iarnă, aducându-i la echipa jucători precum Khusanov, Marmoush, Vitor Reis sau Nico Gonzalez.

, echipa lui Manchester City va arăta probabil foarte schimbată începând cu vara acestui an, când Pep Guardiola va avea timp să-și pregătească strategia pentru următorul sezon.