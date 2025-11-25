Pep Guardiola, savuros înainte de meciul 100 din Champions League pe banca lui Manchester City: „Îmbătrânesc!”

ADVERTISEMENT

Manchester City joacă în această seară pe teren propriu contra lui Bayer Leverkusen în etapa 5 din Champions League. Ce a spus Pep Guardiola înaintea partidei cu numărul 100 pe banca englezilor în cea mai tare competiție la nivel de club oferită de UEFA.

Concluzia lui Pep Guardiola înaintea meciului 100 din Champions League pe banca lui Manchester City

Pep Guardiola o antrenează pe Manchester City din vara anului 2016 și este autorul transformării echipei engleze într-o adevărată forță la nivel mondial. Tehnicianul a dobândit multe performanțe la clubul din Premier League.

În această seară, antrenorul spaniol, , se pregătește să bifeze meciul 100 în Champions League pe banca englezilor. Guardiola a mărturisit că, odată cu atingerea acestui prag, simte din ce în ce mai tare trecerea timpului peste el.

„Îmi dau seama că îmbătrânesc. Fiecare meci este o etapă importantă. Este bine. Înseamnă că am fost acolo în fiecare sezon. Este o competiţie uriaşă. Este specială pentru jucători. Să te măsori cu cele mai bune echipe din Europa este incredibil, o experienţă uriaşă.

Pentru club, în ceea ce priveşte reputaţia, prestigiul şi aspectele financiare, este extrem de important. Pentru club, în ceea ce priveşte reputaţia, prestigiul şi aspectele financiare, este extrem de important”, a spus Pep Guardiola, citat de

Cum a comentat Guardiola conflictul cu cameramanul la meciul Newcastle – Manchester City 2-1

Pep Guardiola a oferit mai multe momente de neuitat în cariera sa, însă nu toate au fost demne de admirat. Cel mai recent episod controversat al antrenorului s-a petrecut la meciul din campionat Newcastle – Manchester City 2-1, în care Tehnicianul a revenit asupra incidentului și și-a prezentat scuzele public.

„Mă simt jenat şi ruşinat când văd asta. Nu-mi place. Îmi cer scuze cameramanului. Sunt cine sunt. Chiar şi după 1000 de meciuri, nu sunt o persoană perfectă şi fac greşeli. Îmi apăr echipa şi clubul!”, a mai spus antrenorul lui Manchester City.