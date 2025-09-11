Pep Guardiola și-a ales favoriții din NBA. Cine sunt jucătorii lui preferați din perioada post-Michael Jordan

Pep Guardiola, mai sincer ca niciodată. Fără ocolișuri, acesta a oferit numele jucătorilor săi preferați din NBA, după retragerea lui Michael Jordan. Iată cine se află pe lista favoriților lui Guardiola!

Care sunt jucătorii preferați din NBA ai lui Pep Guardiola

Pep Guardiola nu are nevoie de multe introduceri, fiind deja un nume cunoscut în fotbal. Deși cariera sa a fost predominantă în lumea „sportului rege”, Pep nu s-a limitat niciodată doar la asta. Din contră,

Pep Guardiola adoră să privească meciuri de baschet și a declarat de multe ori că pentru el, acest sport este una dintre cele mai mari pasiuni din viața sa. Întrebat la un moment dat care sunt jucătorii săi preferați din NBA, Guardiola nu a stat prea mult pe gânduri. Acesta a oferit trei nume, toate făcându-se remarcate după retragerea lui Michael Jordan.

„Jucătorii mei preferați din era post-Michael Jordan sunt Stephen Curry, Luka Dončić și LeBron James.", a declarat Pep Guardiola

Numirea veteranilor NBA nu a ridicat semne de întrebare, însă menționarea tânărului star al lui Lakers, Dončić, a atras atenția multora. Deși nu se poate lăuda cu un titlu de campion sau un premiu MVP, Luka Dončić a devenit un favorit la nivel mondial.

Pep Guardiola are o adevărată pasiune pentru baschet

Faptul că Pep Guardiola a oferit un răspuns atât de rapid arată un singur lucru. Și anume, faptul că respectul său pentru acest sport depășește cu mult pasiunea unui simplu fan.

De fiecare dată când a avut ocazia, . Ba mai mult, acesta a declarat că NBA-ul a fost un element esențial în cariera lui și că i-a influențat foarte mult modul în care se raportează la fotbal. Guardiola a spus că toate tacticile și mișcările folosite în acest sport sunt o sursă de inspirație pentru el.

Anul trecut, Guardiola a asistat la finala NBA. Atunci, Boston Celtics s-a confruntat cu Dallas Mavericks, iar el a susținut echipa din Massachusetts. Legătura lui Pep cu Boston Celtics este mai profundă decât pare.

În podcastul Men in Blazers, antrenorul principal Joe Mazzulla a dezvăluit că relația dintre el și Pep a devenit mai personală și că discută subiecte care merg dincolo de aria sportului. Mazzulla a recunoscut că antrenorul lui Manchester City i-a oferit inclusive îndrumări legate de tranzițiile și mișcările jucătorilor.