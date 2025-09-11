Sport

Pep Guardiola și-a ales favoriții din NBA. Cine sunt jucătorii lui preferați din perioada post-Michael Jordan

Trei jucători din NBA care se află pe lista preferaților lui Pep Guardiola. Unele dintre ele i-au luat prin surprindere pe fani.
Claudia Şoiogea
11.09.2025 | 23:40
Pep Guardiola sia ales favoritii din NBA Cine sunt jucatorii lui preferati din perioada postMichael Jordan
Cei trei jucători din NBA care sunt favoriții lui Pep Guardiola. Sursa foto: Hepta

Pep Guardiola, mai sincer ca niciodată. Fără ocolișuri, acesta a oferit numele jucătorilor săi preferați din NBA, după retragerea lui Michael Jordan. Iată cine se află pe lista favoriților lui Guardiola!

ADVERTISEMENT

Care sunt jucătorii preferați din NBA ai lui Pep Guardiola

Pep Guardiola nu are nevoie de multe introduceri, fiind deja un nume cunoscut în fotbal. Deși cariera sa a fost predominantă în lumea „sportului rege”, Pep nu s-a limitat niciodată doar la asta. Din contră, Guardiola mai are o pasiune și anume, baschetul.

Pep Guardiola adoră să privească meciuri de baschet și a declarat de multe ori că pentru el, acest sport este una dintre cele mai mari pasiuni din viața sa. Întrebat la un moment dat care sunt jucătorii săi preferați din NBA, Guardiola nu a stat prea mult pe gânduri. Acesta a oferit trei nume, toate făcându-se remarcate după retragerea lui Michael Jordan.

ADVERTISEMENT

„Jucătorii mei preferați din era post-Michael Jordan sunt Stephen Curry, Luka Dončić și LeBron James.”, a declarat Pep Guardiola, potrivit News Break.

Numirea veteranilor NBA nu a ridicat semne de întrebare, însă menționarea tânărului star al lui Lakers, Dončić, a atras atenția multora. Deși nu se poate lăuda cu un titlu de campion sau un premiu MVP, Luka Dončić a devenit un favorit la nivel mondial.

ADVERTISEMENT
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi....
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă

Pep Guardiola are o adevărată pasiune pentru baschet

Faptul că Pep Guardiola a oferit un răspuns atât de rapid arată un singur lucru. Și anume, faptul că respectul său pentru acest sport depășește cu mult pasiunea unui simplu fan.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții! Au
Digisport.ro
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota

De fiecare dată când a avut ocazia, Pep Guardiola și-a exprimat admirația pentru baschet. Ba mai mult, acesta a declarat că NBA-ul a fost un element esențial în cariera lui și că i-a influențat foarte mult modul în care se raportează la fotbal. Guardiola a spus că toate tacticile și mișcările folosite în acest sport sunt o sursă de inspirație pentru el.

Anul trecut, Guardiola a asistat la finala NBA. Atunci, Boston Celtics s-a confruntat cu Dallas Mavericks, iar el a susținut echipa din Massachusetts. Legătura lui Pep cu Boston Celtics este mai profundă decât pare.

ADVERTISEMENT

În podcastul Men in Blazers, antrenorul principal Joe Mazzulla a dezvăluit că relația dintre el și Pep a devenit mai personală și că discută subiecte care merg dincolo de aria sportului. Mazzulla a recunoscut că antrenorul lui Manchester City i-a oferit inclusive îndrumări legate de tranzițiile și mișcările jucătorilor.

Cât costă rochia pe care Maria Sharapova a purtat-o la cel mai recent...
Fanatik
Cât costă rochia pe care Maria Sharapova a purtat-o la cel mai recent eveniment. Legendara sportivă a atras toate privirile
Întrebat despre David Miculescu la națională, Șumudică a vorbit despre doi… olteni: „Poate...
Fanatik
Întrebat despre David Miculescu la națională, Șumudică a vorbit despre doi… olteni: „Poate să scrie Meme ce vrea pe Facebook”
Rezultate Liga 2, etapa 6. Steaua București – ASA Tg. Mureș 2-1. „Militarii”,...
Fanatik
Rezultate Liga 2, etapa 6. Steaua București – ASA Tg. Mureș 2-1. „Militarii”, remontada în 7 minute. Clasament actualizat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
De necrezut! Deși este miliardar, Ion Țiriac are un fel de mâncare preferat...
iamsport.ro
De necrezut! Deși este miliardar, Ion Țiriac are un fel de mâncare preferat banal
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!