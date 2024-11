Pep Guardiola și-a decis viitorul după ce Manchester City a fost umilită de Sporting Lisabona: ”Este un moment dificil”

Pep Guardiola și-a exprimat dezamăgirea după ce Manchester City a fost surclasată de către Sporting Lisabona, 1-4, în grupa unică din Liga Campionilor. Tehnicianul catalanilor a vorbit inclusiv despre posibilitatea de a pleca de la City.

Pep Guardiola, mesaj despre viitorul său la Manchester City după umilința cu Sporting Lisabona

”Cetățenii” au ajuns la a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile, iar Guardiola a avut un mesaj cât se poate de ferm. Antrenorul a subliniat că nu se pune problema să își dorească să plece de la campioana en-titre a Angliei.

”Nu am multe de spus după un meci în care am pierdut cu 4-1. Felicitări lui Sporting Lisabona pentru joc. Creăm și cedăm atunci când adversarii nu fac mare lucru. Prima repriză a fost foarte bună, am marcat un gol, dar fiecare pasă, lucrurile simple pe care le-am greșit uneori ne-au costat.

Se poate întâmpla. După a treia înfrângere trebuie să o evităm pe a patra. Din punct de vedere emoțional nu am fost suficient de stabili și în această competiție trebuie să fii stabil. La 2-1 se pot întâmpla multe lucruri. Trebuie să fim mai stabili din punct de vedere emoțional.

(n.r.- dacă schimbările în defensivă au fost o problemă?) Poate au fost. Nu știu. Când joci o mulțime de meciuri, nu poți păstra aceeași linie de patru fundași mereu. Acum este un moment dificil din punctul de vedere al rezultatelor, dar vreau să fiu aici. Vreau să lupt și să nu renunț, îmi place această provocare ca manager pe care o am în față. Cine vrea să fie alături de noi va fi acolo.

Este fotbal. Poate că ceea ce am trăit în trecut este excepția. Uneori poți pierde. Am fost în situația în care ne-au pedepsit pentru puținele greșeli pe care le-am făcut și ne-am luptat pentru ocaziile pe care le-am avut. Prima repriză a fost aproape suficientă pentru a câștiga meciul și apoi am pierdut cu 4-1”, a declarat Pep Guardiola pentru TNT Sports, preluat de .

Bernardo Silva: ”Am alunecat într-un loc întunecat în acest moment”

La rândul său, Bernardo Silva (30 de ani) s-a arătat afectat după Sporting Lisabona – Manchester City 4-1. Pe lângă umilința administrată de echipa din țara sa, mijlocașul portughez a recunoscut că ”cetățenii” nu sunt obișnuiți să înregistreze trei înfrângeri consecutive în toate competițiile.

Trupa pregătită de Pep Guardiola a cedat anterior în Cupa Ligii Angliei și contra celor de la Bournemouth în Premier League cu același scor.

„Este dezamăgitor pentru că am alunecat ușor într-un loc întunecat în acest moment. Totul pare să meargă într-un mod greșit. Chiar și atunci când jucăm bine, nu ne transformăm șansele și cedăm prea ușor.

Trebuie neapărat să ne uităm la noi și să identificăm ce nu facem bine. Și trebuie să ne îmbunătățim foarte repede, altfel va fi foarte greu să ne revenim din aceste înfrângeri. Este fotbal. Este greu să găsim motive pentru ceea ce ni se întâmplă.

Nu-mi amintesc în șapte sezoane și jumătate ca această echipă să fi pierdut trei meciuri la rând. Se pare că această echipă merge pe o cale greșită acum. Lucrul bun este că, deși am pierdut aceste trei jocuri, suntem încă într-o poziție bună, mai ales în Premier League.

După ce am pierdut trei jocuri, suntem încă în lupta pentru competițiile principale, luptăm pentru tot. Dar trebuie să ne îmbunătățim, evident. Jucătorii noștri accidentați trebuie să se întoarcă pentru că avem nevoie de ei”, a spus Bernardo Silva pentru aceeași sursă.

Viktor Gyokeres, reacție plină de bucurie după ce a distrus-o pe Manchester City

De cealaltă parte, Viktor Gyokeres, autorul unei ”triple” în , a jubilat la finalul meciului. Atacatul lusitanilor a transmis că echipa sa ar fi putut să înscrie mai mult, însă a admis și că ”cetățenii” au avut ocazii pentru a face același lucru.

„Întotdeauna este frumos să marchezi și chiar mai frumos să marchezi un hat-trick. Cel mai important a fost că am câștigat jocul, așa că a fost o noapte strălucitoare pentru noi.

Știam că va fi greu și nu am început bine. Știam că ne vor oferi spațiu și am fi putut înscrie mai mult de patru ca să fim corecți. Ar fi putut să înscrie și ei mai mult. Trebuie să-ți ridici nivelul când joci cu adversari mai buni.

Ne va fi foarte dor de el (n.r.- despre plecarea lui Ruben Amorim la Manchester United). Am făcut lucruri uimitoare împreună. Ne va fi dor de el și de ceilalți băieți din staff care vor pleca”, a transmis Viktor Gyokeres, la finalul partidei.