Pep Guardiola și-a pierdut mințile după Newcastle – Manchester City 2-1. Gest șocant făcut în fața unui cameraman

Pep Guardiola și-a pierdut cumpătul după ce Manchester City a pierdut la Newcastle, scor 1-2. Catalanul s-a certat cu Bruno Guimaraes și a fost la un pas să agreseze un cameraman
Cristian Măciucă
23.11.2025 | 10:24
Pep Guardiola și-a pierdut mințile după Newcastle - Manchester City 2-1. Gest șocant făcut în fața unui cameraman. FOTO: X CBS Sports Golazo
Inclusiv un cameraman a fost victima lui Pep Guardiola după Newcastle – Manchester City 2-1. „Cetățenii” continuă parcursul oscilant în Premier League. Au suferit al patrulea eșec stagional, după ce, înainte de pauza pentru echipele naționale, o demolaseră pe Liverpool, scor 3-0. 

Pep Guardiola a sărit să agreseze un cameraman

Pentru Guardiola, frustrarea a fost uriașă după eșecul cu Newcastle. La finalul partidei, managerul catalan a fost la un pas să comită un gest necugetat, care i-ar fi adus o suspendare drastică. Mai întâi, Guardiola s-a certat cu Bruno Guimaraes, după care a sărit la gâtul unui cameraman care îl filma.

Managerul în vârstă de 54de ani al lui Man City s-a apropiat nervos de jurnalist, căruia i-a luat căștile de pe urechi și i-a transmis ceva. Catalanul a fost destul de agresiv, dar nu a făcut vreun gest necugetat. Conflictul s-a stins în doar câteva secunde.

Ce a declarat Guardiola după Newcastle – Manchester City 2-1

Ca urmare a eșecului de pe St James’ Park, Manchester City este pe locul 3 în Premier League, cu 22 de puncte, la patru lungimi de liderul Arsenal.Distanța poate crește la șapte puncte, dacă „tunarii” se impun în derby-ul cu Tottenham, programat duminică, 23 noiembrie, de la ora 18:30.

Guardiola a făcut spectacol și la declarații, acolo unde a dat vina pe toată lumea, mai puțin pe fotbaliștii pe care îi antrenează. Arbitrii au fost principala țintă a catalanului.

„S-a întâmplat împotriva lui Bournemouth, acum s-a întâmplat din nou… Gigio a simțit acțiunea, eu nu am văzut-o. Dar eu mă bazez mult pe jucătorii mei. Altfel, dacă nu s-ar fi simțit atins nu ar fi protestat. Dar VAR și arbitrii au decis într-un fel în prima repriză și altfel în a doua repriză. Știu că asta este. Suntem obișnuiți cu asta”, a declarat Pep Guardiola.

Potrivit Sky Sports, Guardiola nu s-a calmat nici după ce a ajuns în zona vestiarelor și s-a dus la cabina arbitrilor pentru a le cere socoteală. Când a ajuns în fața jurnaliștilor, managerul lui Man City a transmis că nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun: „Nu am spus nimic, totul e în regulă. Nu e nicio problemă”.

