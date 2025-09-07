Pep Guardiola, Sting, Jessica Alba și alte zeci de vedete la finala US Open! Cine a stat în loja lui Trump la duelul Jannik Sinner – Carlos Alcaraz

, a fost urmărit de foarte multe personalități importante, atât din lumea sportului, cât și din cea a artei.

Ploaie de staruri la finala US Open. Ce personalități din lumea sportului au urmărit partida

Antrenorul celor de la Manchester City, Pep Guardiola, a profitat de faptul că echipa sa nu are meci oficial în acest weekend pentru a se deplasa în SUA, unde a urmărit finala în care a fost implicat conaționalul său, Carlos Alcaraz. În tribunele stadionului Arthur Ashe s-a aflat și baschetbalistul Stephen Curry, vedeta celor de la Golden State Warriors, echipă alături de care a cucerit patru titluri în NBA.

Pep Guardiola is in the house 👋 — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis)

Un alt star din NBA, Paul George, care evoluează în acest moment pentru Philadelphia 76ers, a fost de asemenea prezent. Deși , pilotul mexican Sergio Perez a ales să fie prezent în SUA la finala US Open. Acesta nu participă în actualul sezon al „Marelui Circ”, însă va reveni în 2026, când va pilota pentru Cadillac.

Ce artiști au fost prezenți la finala US Open

Finala turneului de la New York a reprezentat o atracție și pentru nume importante din lumea artistică. Regizorul Spike Lee, cunoscut pentru faptul că este un mare fan an sportului, nu a lipsit de la această partidă, iar mai mulți actori importanți au fost de asemenea prezenți. Danny DeVito, Michael J. Fox, Ben Stiller, Jessica Alba, Courteney Cox, David Duchovny, Tim Meadows sau Lindsay Lohan s-au numărat printre cei care au urmărit întâlnirea.

“BRUCE!!!” Spike Lee says hello to Bruce Springsteen ahead of the US Open Men’s Final. 🤣🎾 — New York Post Sports (@nypostsports)

Prezent la eveniment a fost și cântărețul Bruce Springsteen, un contestatar acid al președintelui Donald Trump, cei doi întrând într-un conflict verbal de la distanță în acest an. Din lumea muzicii, în tribune s-au mai aflat și alți artiști importanți, precum Sting, Usher, Pink, Shaggy sau Rosalia.

Cine a fost prezent în loja lui Donald Trump la finala US Open

Președintele SUA, Donald Trump, a urmărit finala în loja faimoasei companii elvețiene Rolex. Alături de acesta s-au aflat ginerele său, Jared Kushner și nepoata Arabella Kushner, dar și mai multe personalități din politică, precum procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, sau ofițerul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. Prezenți alături de Donald Trump au fost și Lindsey Halligan, asistent special al președintelui sau Dan Scavino, şeful adjunct de cabinet al Casei Albe.

