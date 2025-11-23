Pep Guardiola, sub presiune după ce Manchester City a primit amenzi de 3 milioane de lire sterline. Ce reguli a încălcat spaniolul

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola a anunțat că a fost avertizat că Manchester City riscă mai multe amenzi din partea Premier League. Discuțiile tactice prelungite pe care le-a purtat, în ultimele trei sezoane, cu jucătorii au costat clubul peste 3 milioane de lire sterline. Tocmai din acest motiv, clubul a decis să ia atitudine, iar spaniolul a fost direct vizat.

De ce a fost amendată Manchester City de Premier League

Doar pentru sezonul trecut, Man City a fost amendată cu peste 1 milion de lire sterline de către Premier League. Nouă dintre meciurile “cetățenilor” din ediția anterioară au avut starturi sau reluări cu întârziere.

Spre exemplu, în decembrie 2024, derby-ul din Manchester a avut cea mai mare întârziere. Partida a fost reluată cu două minute și 24 de secunde mai târziu decât era programat. City conducea cu 1-0 la pauză într-un meci pe care avea să-l piardă, scor 1-2. United a avut o revenire dramatică pe finalul meciului.

Cum au variat amenzile și care a fost reacția lui City

În anul precedent, clubul fusese amendat cu 2,09 milioane de lire sterline, după 22 de încălcări ale regulamentului. Nu mai puțin de 14 meciuri din sezoanele 2022/23 și 2023/24 au înregistrat întârzieri.

După un avertisment inițial, odată cu fiecare încălcare individuală a regulamentului, de la 10.000 la 200.000 de lire sterline. Ultima amendă a venit după a 14-a încălcare a regulamentului, când lovitura de începere a meciului cu West Ham, din mai 2024, a fost întârziată cu 2 minute și 46 de secunde.

Meciul a avut loc în ultima etapă a sezonului – când toate cele 10 meciuri din Premier League încep la aceeași oră. În cele din urmă, City a învins West Ham și a câștigat al patrulea titlu consecutiv în Premier League.

Manchester City și-a cerut, totuși, scuze pentru încălcarea regulamentelor. La momentul respectiv a anunțat că a reamintit conducerii clubului și jucătorilor responsabilitățile care le revin.

Cum s-a apărat Pep Guardiola

a vorbit vineri la o conferință de presă, unde a recunoscut că Man City a fost amendată “de multe ori”. Spaniolul și-a mutat întâlnirea cu reprezentanții mass-media la ora 9:00 (ora Angliei), după ce a fost avertizat de club că riscă o amendă pentru că ar rata ora 13:30, din cauza programului stabilit de el pentru partida cu Newcastle.

“Ne antrenăm mai târziu și dacă ne antrenăm de la 12 până la 13:30, nu pot ajunge la timp. La ora 14:00, Premier League nu-mi permite. Mi s-a spus că dacă nu încep până la ora 14:00 mă vor amenda pe mine sau vor amenda clubul.

Am plătit mulți bani pentru că am întârziat la pauză, pentru că trebuie să respectăm cu sfințenie programul. Când am jucat în finala Ligii Campionilor, a fost un spectacol înainte de meci. Și cântăreții mereu întârzie, ar trebui să-i amendeze și pe ei.

De aceea am decis ca antrenamentul să aibă loc la ora 9 dimineața. Jurnaliștii și-au luat micul dejun și mai avut nevoie doar de o cafea. Uneori ajung cu un minut mai târziu, dar regulile sunt reguli. Premier League este impecabilă la acest capitol”, a spus Pep Guardiola, potrivit .

Regulile privind loviturile de începere și reluarea partidelor au fost implementate pentru a asigura desfășurarea meciurilor conform programului de difuzare.