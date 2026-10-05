Sport

Pep Guardiola, surprins la Săptămâna Modei de la Paris. Tehnicianul a avut-o aproape pe fiica sa

Pep Guardiola a apărut la Săptămâna Modei care a avut loc perioada aceasta în Franța. Celebrul antrenor spaniol a fost însoțit de fata sa cea mare, Maria.
Alexa Serdan
05.10.2026 | 06:22
Pep Guardiola surprins la Saptamana Modei de la Paris Tehnicianul a avuto aproape pe fiica sa
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Pep Guardiola și fiica sa, Maria, au mers la Săptămâna Modei de la Paris. Sursa foto: Instagram.com
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Legendarul tehnician care s-a despărțit în vară de Manchester City, Pep Guardiola, a fost surprins la un eveniment monden. A marcat o ieșire inedită în spațiul public, după ce și-a arătat susținerea pentru fosta sa echipă.

Pep Guardiola, la Săptămâna Modei de la Paris

Pep Guardiola (55 ani) este liber de contract de o perioadă scurtă, dar nu uită de marea sa pasiune. După ce a fost înlocuit de Enzo Maresca antrenorul a făcut o declarație impresionantă pentru fotbaliștii de la Manchester City. Și-a arătat susținerea după ce clubul a fost găsit vinovat în primă instanță în cel mai amplu proces din istoria Premier League.

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Mai exact, reprezentanții de pe Etihad ar fi umflat artificial veniturile cu aproximativ 900 de milioane de euro. În prezent, formația riscă sancțiuni uriașe care nu s-au mai văzut în Marea Britanie. În acest sezon agentul său a dezvăluit că nu va mai antrena nicio echipă, dovadă că se concentrează pe alte lucruri acum.

A fost văzut alături de fiica sa cea mare, Maria (26 ani), în Franța. Cei doi au participat la Săptămâna Modei de la Paris. Cel mai probabil și-a arătat sprijinul pentru tânăra care lucrează ca model și influencer. Ea colaborează cu agenții importante, precum Premier Model Management. Astfel, ia parte adesea la evenimente din industria modei.

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Așadar, nu este deloc de mirare că cei doi au fost surprinși la prezentarea de modă semnată de Victoria Beckham. Aceasta s-a desfășurat la Conciergerie, pe 2 Boulevard du Palais. Fiica lui Pep Guardiola a purtat o ținută simplă, dar elegantă, în timp ce fostul antrenor spaniol a optat pentru o cămașă neagră cu dungi și pantaloni închiși la culoare.

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O postare distribuită de EuroFoot (@eurofootcom)

 

Cum a fost descris Pep Guardiola

Pep Guardiola a fost extrem de amabil cu solicitările venite din partea celor prezenți la eveniment. Totodată, renumitul tehnician s-a fotografiat alături de numeroase persoane care îl admiră pentru cariera impresionantă. Are foarte mulți fani și mulți se întreabă care este următoarea etapă a evoluției sale profesionale.

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Conform Marca, tehnicianul a avut o atitudine extrem de relaxată. S-a comportat foarte natural, caracterizare care i se potrivește inclusiv atunci când este pe terenul de fotbal. Printre invitații prezenți în cadrul Săptămânii Modei de la Paris s-au numărat Eva Longoria și fostul mare jucător de fotbal, David Beckham.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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