Sport

Pep Guardiola, susținere totală pentru Manchester City în scandalul fără precedent din Premier League: „Voi fi mereu în spatele clubului meu”

Pep Guardiola, fostul antrenor al lui Manchester City, a oferit prima reacție după verdictul îngrijorător dat de Premier League. Echipa riscă sancțiuni uriașe, inclusiv excluderea din campionat.
Gabriel Neagu
30.09.2026 | 18:05
Pep Guardiola sustinere totala pentru Manchester City in scandalul fara precedent din Premier League Voi fi mereu in spatele clubului meu
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Pep Guardiola a transmis primul mesaj dupa verdictul din procesul lui Manchester City. sursa foto: colaj fanatik / hepta
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Manchester City a fost găsită vinovată în cel mai amplu proces din istoria Premier League. Clubul de pe Etihad ar fi umflat artificial veniturile cu aproximativ 900 de milioane de euro. Echipa riscă sancțiuni fără precedent în Anglia, dar clubul este decis să atace decizia.

Pep Guardiola face apel la calm în scandalul fără precedent de la Manchester City

Pep Guardiola a încheiat colaborarea ca antrenor al lui Manchester City în vara acestui an, fiind succedat de Enzo Maresca. Totuși, spaniolul a rămas activ în club, făcând parte din rețeaua globală de ambasadori ai echipei. După primul verdict în procesul intentat de Premier League împotriva „cetățenilor”, Guardiola și-a arătat încrederea că echipa poate ieși din situația critică.

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”Vreau ca fiecare fan al lui Manchester City din întreaga lume să știe că sunt aici, mai mult ca niciodată. Sunt, am fost și voi fi mereu în spatele clubului meu, al patronului meu, al președintelui meu (n.r. Khaldoon Al Mubarak), al lui Ferran (n.r. Soriano, director executiv al City Football Group), al jucătorilor, al staff-ului, al lui Enzo (n.r. Maresca, înlocuitorul său ca manager) și al vostru, suporterii noștri unici. Să fie clar: vom trece prin asta împreună. Vă iubesc pe toți”, a transmis Pep Guardiola, pe pagina sa de Instagram.

Clubul a anunțat că va face apel la verdictul dat de Premier League, însă un eșec juridic ar fi periculos pentru viitorul lui Manchester City. Echipa riscă să primească o amendă, depunctare sau, în cel mai rău caz, excluderea din Premier League. Antrenorul spaniol și-a început mandatul la Manchester City în 2016, fiind în funcție în ultimii 2 ani din perioada anchetei. Întregul proces analizează contractele și mutările financiare ale ”cetățenilor” din perioada 2009-2018.

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Ministrul Sportului a intervenit: ”Este extrem de îngrijorător”

Premier League a publicat, marți, verdictul în cazul celor 115 capete de acuzare aduse lui Manchester City pentru încălcarea regulilor financiare. Comisia engleză a găsit clubul vinovat de încălcări grave ale regulamentului, printr-o „schemă de finanțare disimulată”. Lisa Nandy, Ministrul Sportului din Marea Britanie, a urmărit cu atenție derularea evenimentelor în scandalul de proporții în care este implicat clubul de pe Etihad. Îngrijorarea a crescut față de practicile clubului, care ar destabiliza competiția.

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„Este o problemă incredibil de serioasă. Manchester City are dreptul de a face apel. Este un subiect extrem de îngrijorător pentru suporterii lui City și pentru toți fanii fotbalului”, a spus Ministrul Sportului din UK, conform ESPN.

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Manchester City are drept de apel până pe data de 5 octombrie. În cazul în care verdictul actual rămâne valabil, Lisa Nandy este de acord cu pedepsirea clubului, pentru a respecta integritatea campionatului.

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