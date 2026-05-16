Pep Guardiola, trofeul cu numărul 20 la Manchester City! Borna fabuloasă atinsă de antrenorul spaniol

ADVERTISEMENT

Manchester City a câștigat FA Cup. Echipa lui Pep Guardiola s-a impus în finala cu Chelsea de pe Wembley Stadium, scor 1-0, iar antrenorul iberic a ajuns la 20 de trofee la cârma clubului de pe Etihad.

Manchester City, victorie în finala FA Cup

Londonezii au vrut să producă surpriza și să câștige marea finală, însă jucătorii echipei din capitala Angliei nu au reușit să trimită balonul în poarta adversă, deși au avut destule ocazii bune de a înscrie.

ADVERTISEMENT

Manchester City a dat lovitura pe finalul jocului. Erling Haaland a trimis o centrare pe firul ierbii, iar Antoine Semenyo a reluat cu calm. Atacantul „cetățenilor” l-a învins pe portarul advers, care nu se aștepta la o asemenea execuție.

Pep Guardiola scrie istorie la Manchester City

De când a preluat-o pe Manchester City în 2016, a transformat clubul într-o adevărată mașină de trofee. Tehnicianul catalan a ajuns acum la 20 de trofee câștigate pe banca „cetățenilor”. În această perioadă, City a dominat fotbalul englez și european, cucerind de mai multe ori Premier League, FA Cup, Cupa Ligii și UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

Sunt șanse mari ca acesta să fie ultimul trofeu câștigat de Pep Guardiola în acest sezon. Manchester City nu mai depinde doar de ea în lupta pentru titlul din Premier League. „Cetățenii” au două puncte în minus față de rivala Arsenal, cu doar două meciuri rămase de disputat. Formația pregătită de Guardiola își va măsura forțele cu AFC Bournemouth și Aston Villa, în timp ce „tunarii” vor da piept cu Burnley și Crystal Palace.