Pep, în teritoriu necunoscut: Cel mai slab sezon din carieră. Guardiola a „bătut” două recorduri negative

. Britanicii traversează un sezon de coșmar. Echipa care, până sezonul acesta, domina fotbalul pare că trece printr-un blocaj, iar Pep Guardiola dă impresia că a rămas fără soluții.

Manchester City e în criză

De câteva luni bune, jocul celor de la Manchester City suferă. Stilul de joc, în care posesia este foarte importantă, pare depășit. „Cetățenii” sunt surprinși mult prea ușor pe faza defensivă, iar o echipă precum Real Madrid nu are nevoie de multe atacuri pentru a înscrie.

Pep Guardiola a ajuns la nu mai puțin de 13 înfrângeri în acest sezon, un record negativ în cariera sa. Manchester City nu pare că se mai poate bate la titlu în Premier League, însă fanii echipei speră ca gruparea de pe Etihad să obțină măcar calificarea în Champions League.

În plus, este prima oară când o echipă antrenată de Pep Guardiola nu ajunge cel puțin în optimile UEFA Champions League. Antrenorul spaniol a mai stat în trecut pe banca celor de la Barcelona și Bayern München.

Pep Guardiola: „Real Madrid este o echipă fantastică, merită să treacă mai departe”

City a fost învinsă la general cu 3-6.

„După ce am primit golul în prima acțiune, nu ne-am apărat bine, a fost din ce în ce mai greu. Trebuie să acceptăm, cea mai bună echipă a câștigat, așa că felicitări celor de la Real Madrid. Acum ne concentrăm pe Premier League.

Real Madrid este o echipă fantastică, merită să treacă mai departe. Noi nu am meritat-o, este primul an în care nu am făcut un sezon bun în Champions League. Trebuie să o acceptăm și să luptăm pentru ca sezonul viitor să fim din nou aici.

Desigur, Real Madrid este o candidată la câștigarea trofeului Champions League acum, dar mai sunt și alte echipe bune în competiție”, a explicat Pep Guardiola.

Pep Guardiola a ajuns la Manchester City în 2016 și, de atunci, a reușit să creeze o echipă fabuloasă. Banii au fost investiți în jucători tineri de mare perspectivă. Sezonul acesta pare unul de reset, în care o nouă strategie trebuie scoasă din vitrină.