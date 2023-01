Pepe a dat lovitura! Artistul prezintă o nouă emisiune la Antena 1: „Sunt mai potrivit pentru acest proiect!”

Nu te supăra, frate! este un nou format de televiziune adus în România de Antena 1, iar Pepe, alături de o altă vedeta a postului, va prezenta emisiunea.

Nu te supăra, frate! este un show de divertisment, bazat pe jocul cu același nume. Emisiunea este adusă în România de Antena 1, iar telespectatorii o vor putea urmări live trei zile pe săptămână, miercuri, joi și vineri de la ora 17:00, începând cu 18 ianuarie.

Alături de Pepe va fi magicianul Robert Tudor, iar în cadrul fiecărei ediții șase vedete, împărțite în două echipe, vor arunca zarurile în platoul de la Nu te supăra, frate! și vor muta pionii pe tabla de joc.

Însă nu totul este așa simplu, pe parcurs vor întâmpina capcane, pedepse și întrebări dificile care-i vor pune pe concurenți în situații care de care mai haioase.

Pepe, primele declarații despre Nu te supăra, frate!. Cum a primit propunerea de la Antena 1

Pepe a dezvăluit că a primit propunerea de a prezenta emisiunea a venit la sfârșitul anului 2022, pe care a acceptat-o fără să stea pe gânduri.

„La finalul anului, am primit şi eu, ca toţi colegii mei, pionul-invitaţie pe care scria doar ‘Ai toate calităţile de care avem nevoie la Nu te supăra, frate!’. Ştiind doar jocul, pe care îl ştiu de când eram copil şi cu care, de altfel, am crescut, mi-am spus că voi participa cu mare drag în calitate de invitat în cadrul acestui proiect frumos.

A urmat apoi propunrea de a fi gazda acestei emisiuni, lucru care m-a bucurat tare, pentru că dacă eu aş fi inventat un joc pe care să îl prezint la tv, ăsta ar fi fost, cu siguranţă. Nu ştiu cum am fost ales, dar mi se pare că mi se potriveşte într-un mare fel formatul!

Eu, când sunt alături de prieteni, printre care sigur că se numără şi foarte mulţi artişti, sunt cel care dă startul distracţiei, care organizează jocurile, care dă pedepsele; îmi place foarte mult să mă implic şi nu mă dau în lături de la nimic! Aşa că, nu te supăra, frate, dar eu sunt mai potrivit pentru acest proiect!”, a spus Pepe, conform

Totodată, vedeta a mai precizat că nu va exista rundă de joc fără ca ceva amuzant să se întâmple și că niciunul dintre participanți nu va avea timp să se plictisească.

Magicianul Robert Tudor: „Îmi doream de mult”

Magicianul Robert Tudor, co-prezentatorul Nu te supăra, frate!, a mărturisit că aștepta de mult ocazia de a modera un astfel de format și că a insistat în discuțiile cu șefii pe acest subiect.

„Am acceptat fără să stau pe gânduri provocarea Nu te supăra, frate! pentru că îmi doream foarte mult şi de multă vreme să prezint jocuri. Anul trecut, când emisiunea Neatza cu Răzvan şi Dani se filma la mare, mi-am exprimat dorinţa de a prezenta eu jocurile.

Am şi vorbit cu producătorii emisiunii despre asta: ‘Vă rog, aş putea să prezint eu jocurile? Ştiţi, eu am prezentat şi balul bobocilor, am şi experienţă în emisiuni live…’, dar mi-au spus că nu e momentul, că e bine şi mai ales suficient ceea ce fac!.

M-au chemat după ceva luni în birou, de am crezut că am greşit cu ceva, şi mi-au spus: ‘Ţii minte cand ne-ai spus că vrei să prezinţi jocuri? Credem că a sosit momentul, Nu te supăra, frate!’. Le-am zis şi eu ‘Nu mă supăr, dar nu înţeleg!’. Cam aşa am primit propunerea”, a explicat Robert Tudor.