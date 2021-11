Pepe, adevărul despre relația cu Andra și Cătălin Măruță. Mai păstrează legătura cu nașii după divorț? 

Cântărețul, pe numele său din buletin Ionuț Pascu, este întrebat tot mai des dacă mai păstrează legătura cu părinții spirituali după separarea de mama fiicelor sale, Rosa și Maria.

Artistul susține că relația cu nașii, Andra și Cătălin Măruță, nu a suferit foarte mari modificări după , cea care i-a fost alături 8 ani.

Pepe a mai adăugat că legătura cu celebrul cuplu este în continuare solidă, asta pentru că moderatorul de la Pro TV și jurata de la „Românii au talent” sunt și nașii copiilor săi.

Pepe a dat cărțile pe față. Ce relație are cu nașii, Cătălin și Andra Măruță

Fostul concurent de la „Te cunosc de undeva!” este invitat frecvent în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV, deși prezentatorul nu l-a chemat și în podcast-ul pe care-l are pe Youtube.

Pepe a negat vehement orice fel de ruptură cu nașii spirituali, subliniind faptul că lucrurile merg foarte bine între ei, deși nu mai apar în mediul online foarte des.

„Da, e nașul. Păi nu e pentru copii? Mai vorbim, normal. Păi ce legătură are? Ne certăm și cu finii?”, a spus artistul în podcast-ul lui Cosmin Seleși, potrivit .

„Aaa, deci ați rămas în relații. Și de ce nu te duci la podcas-ul lui?”, este o altă întrebare a vedetei de la Antena 1.

„Păi ce m-a chemat? Încă nu. Nu, mă, ce ai? Nu am fost la el în emisiune când am lansat ultima piesă?”, a mai completat cântărețul.

„Dar mai vorbiți?”, a mai fost curios să afle Cosmin Seleși, răspunsul renumitului artist fiind unul sigur, și anume „Da”.

Pepe, despre despărțirea de Raluca Pastramă. Cine a luat decizia divorțului

Pepe și Raluca Pastramă au luat pe toată lumea prin surprindere când au anunțat că divorțează, cea care și-a dorit separarea fiind frumoasa brunetă. spune că nu și-a dorit să pună punct mariajului.

„Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor întâmplărilor din viața mea. Am înțeles ceva din fiecare etapă a vieții mele. Nu mi-aș fi dorit să divorțez. Acum, de Raluca, nu de Oana.

Vorbim de copii, de familie. În momentul ăla nu înțelegeam de ce se întâmplă. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi avut de tras foarte mult.

Mulți m-au acuzat în trecut că de ce am fost atât de calm. Am tras aer în piept și am zis că de acum sunt singur”, a declarat cântărețul la Xtra Night Show, de la .