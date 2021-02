Pepe, chemat să concureze la Survivor România! Răspunsul dat celor de la Kanal D

Pepe a dezvăluit că a fost contactat să participe la Survivor România, iar artistul a spus ce decizia a luat după telefonul primit de la Kanal D.

Cântărețul a vorbit pe canalul său de Youtube despre intenția producătorilor televiziune turce de a fi unul dintre faimoșii de la Survivor România.

Pepe i-a dezamăgit, însă, pe fani cu răspunsul său: a refuzat oferta. Artistul a explicat de ce nu a vrut să participe în cel mai de succes reality-show din România la ora actuală: temperamentul său nu ar fi fost unul comod pentru coechipieri.

Pepe a fost pe lista scurtă a celor de la Kanal D pentru participarea la Survivor România

„Cum să trăiesc patru luni fără telefon?! Eu îmi ştiu limitele, fac urât de tot, nu mă pot abţine. Sunt om echilibrat până mă enervez sau faci mişto de mine. După aia, mă transform.

De asta nici nu am vrut să particip la niciun show din asta, gen Survivor sau Asia Express. Am fost la nişte negocieri şi când am auzit că nu am mâncare, nu am telefon, nu am acces la nimic. Am renunţat! Eu trebuie să îmi fac damblalele. Trebuie să mănânc, eu mă descurc”, a dezvăluit Pepe pe canalul său de Youtube.

Fanii speră ca artistul să se răzgândească

„Dar să mă lase în pace să fac ce vreau eu”, a mai spus muzicianul mulțumit de decizia pe care a luat-o.

Confesiunea făcută de Pepe i-a luat prin surprindere pe fani, căci numele său nu a fost vehiculat până acum nici măcar pe surse ca posibil candidat la Survivor România, cum s-a întâmplat cu alte personalități din showbiz.

Fanii au făcut tot felul de scenarii despre cum s-ar fi integrat Pepe în competiție, iar mulți cred că ar fi făcut o figură bună în Republica Dominicană, având în vedere că are condiția necesară pentru a rezista într-un astfel de show și suficientă carismă ca să fie plăcut de telespectatori. Cine știe, poate că artistul se va răzgândi pentru sezonul viitor și ne va face o mare surpriză!

