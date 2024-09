Pepe, comentariu neașteptat după ce Andreea Bălan a zburat de la Te cunosc de undeva: „Și eu am dispărut”

Pepe și-a dat cu părerea despre faptul că Andreea Bălan nu mai face parte din proiectul Te cunosc de undeva de la Antena 1. Prezentatorul show-ului transformărilor surprinde cu reacția sa.

Pepe comentează plecarea juratei Andreea Bălan de la Te cunosc de undeva

Amfitrionul concursului de imitații a fost întrebat cum comentează ieșirea din scenă a Andreei Bălan. A declarat, cu alte cuvinte, că nu e nicio tragedie întrucât și el a pățit-o.

Pepe a spus că viața e plină de surprize, referindu-se la plecarea Andreei. I s-a întâmplat și lui să dispară din niște proiecte ș apoi să revină. Să nu uităm faptul că înainte de a deveni prezentatorul emisiunii de la Antena 1, Pepe a fost concurent în proiectul de la Antenă. A plecat din show ca să revină, peste ani, la brațul Alinei Pușcaș. L-a înlocuit pe Cosmin Seleși, cxare a plecat la PRO TV.

„Urmează noi proiecte, urmează „Te cunosc de undeva”. Sunt sigur că vor veni oameni noi, vor veni artiști noi, poate chiar și jurați noi, evident, concurenți noi. Și nu avem timp să ne plictisim.

E un joc frumos și cred că nu trebuie să ne uităm în urmă, ci doar înainte. Și eu am făcut parte din multe proiecte. Am dispărut din ele și apoi am revenit. Așa e viața!”, a declarat Pepe,

Artista s-a certat cu producătorii

Andreea Bălan a plecat cu mare tam-tam de la Te cunosc de undeva, dorind să se focuseze mai mult pe viața de familie și pe cariera muzicală.

FANATIK că ruptura dintre ea și producătorii de la Antena 1 nu a fost una cu lapte și miere, ci cu certuri destul de mari.

Se pare că echipa de la TCDU nu a mai tolerat anumite reclamații pe care artista le-a avut, dorind să aibă mai mult timp pentru ea.

, văzând că nu are cu cine să discute, și-a depus demisia. E posibil ca pe viitor să mai apară și o altă plecare din emisiune.