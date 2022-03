În așteptarea celui de-al treilea copil, Pepe are pierderi serioase în afaceri! Prezentatorul “Te Cunosc de Undeva” recuperează banii din televiziune

Pepe, pe numele lui adevărat Nicolae Ionuț Pascu, pare să ilustreze zicala ”noroc în dragoste, ghinion la bani”. Artistul, fericit până peste poate, a anunțat că va deveni tatăl unui băiețel, pe scena unui concert, dar veștile bine sunt umbrite de pierderile în plan financiar declarate.

Pepe a declarat pierderi serioase în afaceri

Pepe deține o firmă – Pepe Latin Music – care, ani la rândul, a înregistrat profituri serioase, randamentul cifrei de afaceri fiind impresionant. Cu toate acestea, în ultimul an fiscal declarat, firma artistului a avut pierderi grele.

Conform raportărilor făcute la ANAF și consultate de FANATIK, firma lui Pepe a avut o cifră de afaceri de peste 340.000 de lei (aproximativ 70.000 de euro), în scădere cu 41% față de anul anterior.

La capitolul profituri însă, compania cântărețului, care are ca obiect activități de interpretare artistică și spectacole, a înregistrat pierderi grele. Astfel, Pepe a raportat un minus de aproape 110.000 de lei (în jur de 22.000 de euro), o pierdere financiară mai mare decât profitul din anul anterior. De asemenea, firma lui Pepe a înregistrat și creșterea datoriilor cu 22%, ajungând la peste 355.000 de lei.

Remarcabil este însă că, în același an fiscal, firma pe care o deschisese pentru fosta sa soție, Rosa Maria Music, cea prin care activează grădinița privată pe care a cedat-o la partaj, înregistra o cifră de afaceri de 473.179 și un profit net de 33.836. Conform informațiilor însă, firma care aducea profit în familia lui Pepe i-a rămas, la divorț, fostei sale soții, Raluca Pastramă.

Pepe va avea al treilea copil! Artistul e fericit că este băiat

. Conform informațiilor date publicității în acel moment, frumoasa lui parteneră de viață, Yasmine Ody, un cunoscut make-up artist de prin București, este însărcinată în șapte luni, urmând să nască, la o clinică privată, în luna mai.

Contactat de FANATIK, Pepe a dezvăluit că preferă să se bucure de faptul că va deveni tată de băiat în maximă discreție, chiar dacă anunțul făcut pe scena concertului a trădat o bucurie fără margini pentru artist. ”Nu vreau să intru în detalii… Ce am anunțat, am anunțat și atât. Voi avea un băiat”, ne-a spus Pepe.

Pepe face bani serioși la Te Cunosc de Undeva

Cum afacerile au început să meargă din ce în ce mai prost pentru artiști – cu toții fiind afectați de pandemie – Pepe a revenit asupra deciziei de a refuza aparițiile în diverse show-uri TV, așa cum anunțase cu ceva timp în urmă.

Iar cum și-a arătat disponibilitatea, Pepe a și fost alegerea șefilor de la Antena 1 pentru a fi Cântărețul va apărea pe sticlă alături de frumoasa Alina Pușcaș și va prezenta prestațiile concurenților din cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Fost concurent în mai multe sezoane ale emisiunii, Pepe a fost atras de ideea de a prezenta show-ul și prin prisma programului de lucru. Dar, probabil, și aspectul financiar a contat suficient de mult pentru cântăreț. Iar acesta nu este deloc de neglijat.

Conform informațiilor FANATIK, : 2.500 de euro, săptămânal. E adevărat, ca și în cazul colegei sale de platou, chiar dacă onorariul pare uriaș, edițiile emisiunii săptămânale nu se întind de-a lungul unei perioade prea lungi, show-ul având programate în jur de 12 săptămâni.

Pepe are două fete. Artistul a trecut prin două divorțuri

-, urmând ca, peste două luni, actuala iubită să îi nască și băiețelul pe care și-l dorea. Artistul a spus, de fiecare dată până acum, că faptul că a devenit tatăl a două fetițe minunate este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat și că își dedică foarte mare parte a timpului micuțelor, chiar și după divorțul de Raluca.

De altfel, Pepe și Raluca au divorțat la notar anul trecut, după opt ani de căsnicie, iar la partaj, unul în care a fost evitat scandalul, Pepe a acceptat să îi cedeze fostei soții grădinița pe care au deschis-o împreună.

Abia divorțat, în vara anului trecut, , femeia care îi va dărui un băiețel.

”Nu am ce să povestesc despre relația pe care o am, nu vreau să spun acum prea multe, mai ales că suntem la început. Nu vreau să regret peste șase luni ceva spus acum, așa că tot ceea ce zic este că da, suntem împreună, ne-am asumat (…)Noi ne întâlnim, discret, de ceva vreme, dar acum am fost văzuți public împreună pentru că am decis să ne afișăm și public”, a spus Pepe pentru FANATIK.