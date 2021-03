Pepe, declarație surprinzătoare despre cea mai importantă femeie din viața lui. La cine se referă

Pepe a făcut o declarație surprinzătoare despre cea mai importantă femeie din viața lui. Renumitul cântăreț a vorbit deschis despre una dintre persoanele care și-a pus amprenta asupra sufletului său în ultimii ani.

Foarte multă lume s-ar fi așteptat ca artistul să spună că Raluca Pastramă a fost femeia care i-a schimbat destinul, însă vedeta a vorbit despre cu totul altcineva. Este vorba de cineva și mai important, referindu-se la nimeni alta decât femeia care l-a adus pe lume.

Da, ați auzit bine! Așadar, Pepe susține că mama sa l-a sprijinit necondiționat și l-a iertat de fiecare dată, având grijă de el și în momentul de față, deși a ajuns la vârsta de 41 de ani și este tatăl a două fete superbe: Maria și Rosa Pascu.

Pepe, sincer despre cea mai importantă femeie din viața sa. Cine e ea

„Mama m-a învățat să fiu bărbat, să am grijă de familia mea. Mama mi-a oferit o dragoste necondiționată, indiferent de ce greșeli am făcut ea a continuat să mă iubească.

Am 41 de ani și mama continuă să-mi poarte de grijă. Tot ce își dorește e un mesaj sau un apel cu «Sunt bine»”, a declarat Pepe în emisiunea Cultour de pe Happy Channel.

Cântărețul a trecut recent prin cel de-al doilea divorț din viața sa, despărțindu-se de Raluca Pastramă după 8 ani de relație. Artistul a divorțat în trecut și de actrița Oana Zăvoranu, dar crede în continuare în dragostea pură și necondiționată.

Vedeta nu spune „Nu” unei eventuale relații amoroase pentru că are nevoie de dragostea unei femei. În plus, nu este exclusă nici căsătoria, dacă este să ne luăm după declarațiile solistului, care consideră că fiecare om are un destin pe acest pământ.

„E nevoie de dragoste din partea femeilor, e nevoie de căsătorie. Eu cred în dragoste sinceră, cred în dragoste necondiționată. E clar că fiecare am are destinul său, dar cu bune și cu rele, asta e viața.

Nu cred în dragoste la prima vedere, cred în dragoste necondiționată. Întotdeauna cea mai frumoasă, cea mai sexy, cea mai dulce e următoarea iubire”, a mai spus solistul în interviu acordul în show-ul moderat de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman.

