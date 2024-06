Pepe, declarații tari înaintea meciului din optimile EURO 2024: „L-ați văzut pe Cristiano? Și are 39 de ani!”

Portugalia s-a calificat în faza optimilor de finală ale Campionatului European din Germania, după ce a terminat grupa F, după cum era de așteptat, pe locul 1, grație victoriilor cu Cehia și Turcia.

Pepe, declarații tari înaintea meciului din optimile EURO 2024

echipa care a terminat pe locul trei într-o grupă din care au mai făcut parte Anglia, Danemarca sau Serbia.

Pepe, fundașul central al lusitanilor, , devenind cel mai bătrân jucător din istorie care participă la un Campionat European, la 41 de ani.

Deși are o vârstă înaintată, Pepe rămâne un jucător esențial pentru naționala Portugaliei. El face pereche în centrul apărării alături de Ruben Dias, de la Manchester City. În primele două meciuri de la EURO 2024, împotriva Cehiei și Turciei, Pepe a fost titular.

Cu doar câteva zile înaintea meciului din cadrul optimilor de finală, cu Slovenia, meci care va avea loc marți, 2 iunie, de la ora 22:00, Pepe a susținut o conferință de presă în care a oferit mai multe declarații tari.

„Joao Neves nu-mi spune tată, dar pe aproape”

„Joao Neves nu-mi spune tată, dar pe aproape, pe acolo… e un tip foarte glumeț. În calitatea mea de cel mai vârstnic jucător încerc să ajut pe toată lumea.

Sunt convins că Joao Neves și toți ceilalți vor avea un viitor foarte strălucitor. Secretul longevității mele? Pasiunea pe care o am pentru fotbal.

Am zis de multe ori că este un privilegiu să am în continuare capacitatea de a face ceea ce iubesc cel mai mult. Cu multă concentrare și competitivitate, calități pe care le am.

Ăsta e secretul – pasiunea pe care o am în fiecare moment, la orice antrenament, la orice meci”, a declarat Pepe.

Pepe: „L-ați văzut pe Cristiano?”

Un alt jucător experimentat din echipa Portugaliei este Cristiano Ronaldo, atacantul în vârstă de 39 de ani. Pepe, care îl cunoaște pe lusitan de peste douăzeci de ani, a avut cuvinte de laudă la adresa bunului său prieten.

„Cristiano trăiește pentru goluri, este clar. Dar l-ați văzut? Ați văzut ce disponibilitate are pe teren pentru a ajuta naționala? Este incredibil!

Este jucătorul cu cele mai multe minute la naționala noastră. Și are 39 de ani! Se descurcă foarte bine și sunt convins că va face treabă bună în fazele eliminatorii ale turneului”, a mai spus Pepe.