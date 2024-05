Pepe, dezvăluire uluitoare despre Raluca Pastramă. Fosta soție trimitea mesaje noului iubit de pe mobilul fetiței. „Am fost dezamăgit, mă striga nașule, venea la noi acasă”

Pepe a făcut dezvăluiri uimitoare despre separarea de Raluca Pastramă. O acuză pe Raluca Pastramă de infidelitate și spună că Ibrahim Ibru trece prin aceeași situație în care s-a aflat și el în trecut.

Pepe o acuză de infidelitate pe Raluca Pastramă

Pepe a pus punctul pe i, la patru ani de când s-a despărțit de Raluca Pastramă și o acuză direct că l-a înșelat în timpul căsniciei. Dezvăluirea a fost făcută în emisiunea Xtra Night Show în timpul unui interviu.

ADVERTISEMENT

A subliniat că nu este vorba despre Ibrahim, . Prezentatorul de la Te cunosc de undeva a afirmat că

Ba mai mult, nu este noutate pentru el faptul că Raluca Pastramă și fostul iubit al Ramonei Olaru au fost surprinși împreună, pentru că cei doi ar fi vorbit pe telefonul uneia din fiicele pe care Pepe și fosta lui soție le au împreună.

ADVERTISEMENT

„Eu îi controlez telefonul copilului. Eu din noiembrie știu. Au vorbit pe telefonul copilului. I-am zis să nu mai ia copilul drept paravan la întâlniri. Eu îmi protejez copiii, dar dacă tu faci pe nebuna și îmi dai block… să fii sănătoasă!

Eu am vorbit cu Ibrahim, pentru că el săracul trece prin ce am trecut eu. Eu l-am sunat pe Ibrahim și e super ok. Fetele au vrut să se întâlnească cu sora lor. De ce să nu păstrăm relația de frăție? Sunt surori. Cu el vorbesc aproape zilnic”, a spus Pepe despre Raluca Pastramă, conform

ADVERTISEMENT

Pepe susține că are dovezi că a fost înșelat

Mai mult decât atât, Pepe a afirmat că are dovezi că Raluca Pastramă a avut o relație extraconjugală în timpul căsniciei. „Nu am avut nimic cu Ibrahim, pentru că ei au avut o relație serioasă. El nu a fost în timpul căsniciei, a fost după. El nu, dar altcineva da. Au trecut 3 ani pot să râd acum. Am fost dezamăgit nu de ea, de el. De… De Niro de Păulești.

Am fost dezamăgit pentru că mă striga „nașule’, venea la noi acasă. Nu a fost el motivul despărțirii. Eu l-am văzut pe camere pe el la o lună distanță după despărțire. A fost altcineva înainte. Am fost și eu plecat de acasă. Dacă era doar Richie nu aveam nicio problemă”, a adăugat Pepe.

ADVERTISEMENT

Totodată, Pepe a declarat că Raluca Pastramă nu își vizitează fetițele și nu petrece timp cu ele decât în weekend, atunci când merg la ea. În rest, micuțele locuiesc cu tatăl lor. „Fetele se duc în fiecare weekend la mama lor, atunci când nu au alte activități. Raluca ar fi putut să ne viziteze în orice zi și are ușa deschisă să vină la noi. Că nu vine la noi e altceva…

(…) Mai bine tăcea la emisiunea lui Brancu. Nu mai tace cum a tăcut în relația cu Pepe. Păi, de ce a vrut să divorțăm amiabil? Trebuia să mergem în instanță. Ea a tăcut că știa că dacă deschide gura nu este ok. Părerea mea este că nu ar fi trebuit să mă aducă pe mine în discuție”, a completat Pepe.