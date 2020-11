Pepe divorțează de Raluca Pastramă! Motivul separării: “Nu am avut încotro”

Pepe a anunțat, în cadrul unui videoclip postat pe YouTube, că el și soția sa, Raluca Pastramă, au decis să pună capăt căsniciei și să divorțeze, spre dezamăgirea fanilor.

Îndrăgitul cântăreț a făcut anunțul public pentru a nu mai exista diverse speculații, confirmând astfel zvonurile conform cărora el și soția sa nu mai locuiesc împreună.

Pepe este un artist foarte apropiat de susținătorii săi, motiv pentru care a dorit să îi lămurească pe cei care au sesizat o ruptură între el și soția sa, prin intermediul unei filmări postate în mediul online.

Pepe și Raluca Pastramă au reprezentat unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Discreți și mereu cu zâmbetul pe buze unul în compania celuilalt, cei doi aveau căsnicia perfectă și nimeni nu ar fi crezut că vor pune vreodată punct căsniciei lor.

Cu toate acestea, zvonurile conform cărora cei doi s-au despărțit au apărut în presă în ultimele zile, iar Pepe a hotărât să ofere informații cu privire la acest aspect. În cadrul unui filmuleț postat pe YouTube, intitulat ,,Mai bine aflați de la mine“, solistul a recunoscut că divorțează de frumoasa lui soție.

Cu tristețe în glas, Pepe a făcut nefericitul anunț, mărturisind că nu mai locuiește sub același acoperiș cu bruneta de două săptămâni. Artistul a dat de înțeles că nu este în totalitate de acord cu decizia de a divorța, Raluca fiind cea care a luat horărârea de a pune capăt relației.

,,Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum. Mai exact, vom divorța în curând. Este o decizie asumată. Mai exact, nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față, nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multele încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine.”, a spus fostul soț al Oanei Zăvoranu.

De asemenea, Pepe a declarat că cei doi s-au înțeles cu privire la separare și că sunt doi oameni suficient de maturi pentru a înțelege că este important să își crească cele două fetițe într-un mod cât se poate de civilizat. Acesta a afirmat că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a împiedica divorțul, nu a reușit să își salveze căsnicia.

,,Ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii. (…) Cel mai greu ne-a fost să discutăm cu copiii. După ce am trecut acest prag, vă mărturisesc că restul nu mai contează. Sper din suflet să respectați decizia noastră, să nu comentați prea mult, să nu speculați prea mult, pentru că noi știm mai bine ce e în familia noastră. Cât de frumos a fost, cât de încercată a fost relația noastră, cât de mult am crezut în ea și cum s-a terminat și vrem să avem o relație civilizată în continuare pentru copiii noștri.”, a continuat cântărețul latino.

Pepe a dezvăluit că nu va exista vreun proces, de vreme ce el și soția lui au ajuns la un consens și s-au despărțit în mod amiabil. Scopul videoclipului său a fost cel de a oferi detalii concrete cu privire la divorț, fără a lăsa loc de eventuale interpretări.

,,Vom merge la notar și nu există niciun fel de proces, litigii sau altfel de speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, nu există un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem?! Am încercat, am făcut tot posibilul. Sper din suflet să înțelegeți de ce am făcut acest anunț pentru că am început, evident, după două-trei săptămâni de când nu mai locuim împreună, să primim telefoane de la prieteni, de la familie, de la necunoscuți.”, a încheiat Pepe.

Pepe și Raluca s-au căsătorit în 2014, iar nașii lor sunt Andra și Cătălin Măruță. Cei doi au împreună două fetițe, pe nume Rosa Alexandra Pascu și Maria Pascu.