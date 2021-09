Pepe este extrem de fericit după colaborarea muzicală cu fiica sa, Rosa. “Nimic nu a fost regizat”

Pepe a lansat în urmă cu câteva zile o nouă melodie compusă chiar de el. Piesa i-a fost dedicată fiicei artistului, Rosa, care apare de altfel alături de tatăl său în videoclip. În finalul melodiei au avut chiar și un duet.

Artistul a recunoscut că a fost foarte emoționat pe parcursul filmărilor și că această colaborare muzicală a fost cea mai frumoasă din cariera sa.

Pepe a vorbit despre cum au decurs filmările alături de fiica sa.

Pepe este extrem de fericit după colaborarea muzicală cu fiica sa, Rosa

Pepe a lansat în urmă cu două zile poate cea mai emoționantă piesă din cariera sa. Melodia Iubesc a fost compusă chiar de artist pentru fiica sa Rosa. După ce a apărut videoclipul toți fanii au rămas impresionați urmărind scenele în care

Acesta a recunoscut că pentru el este cea mai frumoasă colaborare muzicală.

Se vede clar că Rosa a moștenit talentul tatălui său. Momentele în care au apărut cei doi nu au fost deloc regizate. Micuța a făcut exact ceea ce a simțit și totul a ieșit perfect. Pepe a povestit că Rosa a urmărit foarte atentă dansul celor doi dansatori care apar, a luat câteva mișcări și le-a pus în aplicare fără a-și anunța tatăl.

“Rosa a venit la mine, m a luat în brațe, îmi spunea ceva la ureche. S a comportat excelent. În momentul în care și a auzit vocea pe banda, nu a mai vrut.

Tot ceea ce este în melodie, nu este nimic regizat. Este totul real. Ea era fericita ca are bucle, că na, cum e fiecare copil” a mărturisit Pepe, la

Fanii adoră noua melodie a lui Pepe

că a primit o mulțime de mesaje de la fani, mulți regăsindu-se în versurile melodiei.

“Atunci când începe, ai senzația că este o piesă tristă, dar are profunzime si are frumusețe, are iubire. Este cea mai frumoasă colaborare din toată viața mea”, a mai spus artistul.

Alessandra și Theo Rose au fost și ele alături de Pepe, pentru a face backingul vocal pentru micuța Rosa.