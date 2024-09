Pepe a ajuns în centrul atenției după ce a dezvăluit că și-a dat în judecată fosta soție. Cântărețul a explicat motivele care l-au determinat să ia această decizie drastică.

Pepe explică de ce a dat-o în judecată pe mama copiilor săi: „Am deschis proces. Nu mi s-a părut penibil”

Pepe s-a văzut nevoit să apeleze la justiție pentru a rezolva o problemă delicată legată de educația fiicelor sale. Situația a ajuns în acest punct din cauză că fosta soție nu a vrut să semneze hârtiile pentru ca fetele să se mute la o altă școală. Artistul a dezvăluit recent prin ce a trebuit să treacă pentru a rezolva problema.

Fiicele sale din căsnicia anterioară, Rosa și Maria, au dorit să se mute la o altă școală, mai aproape de casa lor și cu o reputație mai bună. Însă, procesul de transfer nu a fost deloc ușor. Deși Pepe și fosta sa soție au custodie comună asupra fetelor, acestea locuiesc cu tatăl lor. Dar, pentru a realiza mutarea școlară, era necesară și semnătura mamei, care s-a opus acestei schimbări.

dar nu au putut face asta pentru că mama lor, Raluca Pastramă, a refuzat să semneze documentele necesare.

Pepe a fost forțat să deschidă un proces împotriva fostei sale soții

Pentru că nu a reușit să rezolve situația pe cale amiabilă, Pepe a luat decizia de a deschide un proces împotriva fostei sale soții, pe care l-a și câștigat.

„Era nevoie de o școală în apropierea casei și foarte bine cotată. La școala din Colentina au început. Pentru I-IV a fost în regulă. Maria a vrut din clasa a cincea să se mute, dar nu am reușit din clasa a cincea, am reușit din a șasea. Tot la privat. Nu am reușit să o mut că nu puteam singur. Când am zis că vreau să mut fetele în apropierea casei la o școală mai bună nu mi-a dat semnătură. Până la urmă tot nu mi-a dat semnătură. Am deschis proces, dar s-a rezolvat. Nu mi s-a părut penibil nici măcar că am deschis proces și l-am câștigat”, a mărturisit Pepe pentru un show TV, potrivit

În ciuda acestor dificultăți, Pepe a avut câștig de cauză în instanță, iar fetele Cu toate acestea, artistul a mărturisit că a fost deranjat de întreaga situație la care s-a ajuns.

Dincolo de acest conflict, Pepe își demonstrează constant devotamentul față de copiii săi. El este cunoscut ca un tată extrem de implicat și grijuliu. În ciuda programului său profesional încărcat, își face mereu timp pentru Rosa și Maria. Artistul pune un accent deosebit pe implicarea fetelor în activități diverse, în special cele sportive.

„Eu am fost atent la Rosa și Maria la ideea de a nu se plictisi atunci când sunt în vacanță. Copiii mei au făcut tenis, fac handbal în momentul de față și de fiecare dată când suntem acasă și e o zi liberă, cu toate că nu prea există o zi liberă, întotdeauna au o activitate, sunt multe activități, nu doar sportul în sine, eu fac sport cu el. Am fost de multe ori în vacanță cu ele”, spunea el în urmă cu ceva timp, potrivit