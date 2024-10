Pepe și-a pierdut cumpătul la vestea că Raluca Pastramă l-a dat în judecată pentru a modifica programul de vizită al fiicelor lor. Ce a declarat despre fosta soție?

Pepe face acuzații grave la adresa Ralucăi Pastramă. Artistul, nemilos cu fosta soție: „Nu a plătit în viața ei”

Pepe și fosta soție, Raluca Pastramă, se află din nou în conflict. Disputa lor privind programul de vizită al celor două fiice pe care le au împreună a escaladat, ajungând în instanță. Artistul aduce acuzații grave la adresa Ralucăi, dezvăluind detalii neașteptate despre comportamentul ei ca părinte.

Cunoscutul cântăreț Pepe, în vârstă de 45 de ani, se bucură în prezent de o viață liniștită și fericită alături de actuala sa soție, Yasmine Ody, cu care are un băiețel. Dar se pare că trecutul lui nu-l lasă să se bucure pe deplin de fericire.

La patru ani de la divorț, fosta sa parteneră de viață, Raluca Pastramă, a decis să deschidă . Motivul acestei acțiuni juridice îl reprezintă programul de vizită al : Rosa Alexandra, în vârstă de 10 ani, și Maria Pascu, care are 12 ani.

Artistul a explodat când a aflat că fosta soție i-a intentat din nou proces. El consideră că solicitarea femeii este complet nejustificată și nu reflectă realitatea situației lor actuale.

Pepe susține că nu există nicio urgență reală și că Raluca nu are dovezi pentru acuzațiile ei. Într-un interviu pentru Click!, artistul face dezvăluiri acide despre fosta soție, Raluca Pastramă:

„În primul rând m-a deranjat faptul că a depus o ordonanță președințială fără niciun motiv! Pentru așa ceva trebuie să existe o urgență, iar asta nu există! Ca să demonstrezi urgența și pericolul trebuie să ai niște dovezi. Am înțeles azi (n.r.: ieri) din sala de judecată! Am găsit o citație în care solicită să se judece de urgență, în lipsă, pe motiv că îi împiedic accesul la copii și de 3 săptămâni ea nu a mai venit să ia copiii!

E problema ei! Avem un acord parental semnat la notar în care eu am obligația de a lăsa copiii la ea, și dacă nu ar fi solicitat și nu aș fi lăsat copiii la ea, era altceva. Eu nu îmi încălcam acordul parental, pentru că așa avem înțelegerea! Sunt de acord să mergi cu ei în vacanțe, când e ziua ta, când e ziua mea. A venit duminică să o ia pe Rosa”, a declarat Pepe pentru

Artistul, supărat foc pe decizia fostei soții. Raluca Păstramă nu a mai fost după fetițe de trei săptămâni

Cântărețul dezvăluie că Raluca nu a mai venit să ia fetele de trei săptămâni, dar acum pretinde în instanță că nu are acces la ele. Pepe a cerut respingerea acțiunii, dorind menținerea acordului inițial.

Artistul afirmă că au un acord parental notarial, pe care el l-a respectat întotdeauna, oferind acces la copii conform înțelegerii.

În plus, Pepe menționează că Raluca nu a plătit niciodată pensie alimentară și sugerează că ea nu este capabilă să aibă grijă de copii pentru perioade mai lungi

„Eu i-am dat mereu fetele și acum ea nu a mai venit de 3 săptămâni să ia copiii și a venit în instanță, cu martor că nu are acces la copii. Probabil va ataca decizia. Eu am solicitat să îi respingă acțiunea, să rămână ce am stabilit noi de comun acord la notariat, acordul parental. Ea a vrut să demonteze acordul parental prin ordonanță președințială! Eu îi dau fetele în afara programului. Nu am avut niciodată intenția de a nu lăsa copiii la ea. Nu a putut să demonstreze asta judecătoarei. Nu are ce să facă.

În principiu, aberația pe care a spus-o a fost că eu nu respect înțelegerea verbală! După 4 ani nu poți să vii în fața instanței să spui că ai avut o înțelegere verbală, să spui în fața instanței că nu s-a respectat! Păi ai terminat Dreptul! Noi am avut o înțelegere verbală!

Nu a plătit în viața ei pensie alimentară, dacă îi dau fetele două săptămâni nu știe ce să facă cu ele, nu știe drumul spre școală, unde ai văzut așa ceva, să stea copiii o săptămână cu o săptămână la părinți! Nu poți să pui fetele să stea așa!”, a mai precizat Pepe, supărat pe situație, conform sursei citate.