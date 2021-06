Pepe, mai sincer ca niciodată. “Nu mi-aș fi dorit să divorțez de Raluca“

Pepe a recunoscut sincer că nu a dorit să divorțeze. Cea care a luat decizia a fost Raluca. Cei doi au divorțat în luna februarie, după 8 ani de căsnicie. În luna noiembrie a anului trecut, Pepe a anunțat că s-a despărțit de mama fetelor sale.

Pepe a declarat că decizia i-a aparținut fostei sale soții, iar el nu și-a dorit niciodată să se ajungă în acest punct.

Pepe, mai sincer ca niciodată

despre căsnicia sa cu Raluca Pastramă. Acesta regretă că lucrurile au ajuns în acel punct și nu și-au putut salva căsnicia. Cântărețul a spus că multe persoane l-au acuzat că este foarte calm având în vedere situația, dar el nu a avut ce să facă. În schimb, Pepe nu regretă decizia de a divorța de Oana Zăvoranu.

“Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor întâmplărilor din viața mea. Am înțeles ceva din fiecare etapă a vieții mele. Nu mi-aș fi dorit să divorțez.

Acum, de Raluca, nu de Oana. Vorbim de copii, de familie. În momentul ăla nu înțelegeam de ce se întâmplă. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi avut de tras foarte mult.

Mulți m-au acuzat în trecut că de ce am fost atât de calm. Am tras aer în piept și am zis că de acum sunt singur”, a spus Pepe la

Pepe a fost cel care a anunțat despărțirea

În luna noiembrie a anului trecut artistul a șocat pe toată lumea atunci când a anunțat că

Acesta spunea că nu mai locuiesc împreună și cel mai probabil vor divorța. Ceea ce s-a și întâmplat în februarie 2021.

“Eu alături de Raluca nu mai vom mai parcurge același drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată. A hotărât să pună punct relației.

Nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni. Vrem să avem o relație civilizată în continuare pentru copiii noștri, vom merge la notar, nu există niciun fel de proces, litigii și alte speculații.

Nu există un motiv major, nu există un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul”, spunea Pepe în noiembrie 2020.