Pepe, momente unice cu fiicele sale de Moș Nicolae. Destăinuirea făcută după divorțul de Raluca Pastramă

Pepe a sărbătorit Sfântul Nicolae alături de cele două fiice ale sale, Rosa Alexandra și Maria, semn că este aproape de cele mici, iar divorțul de Raluca Pastramă nu a schimbat nimic în familia sa.

Așa cum FANATIK a dezvăluit încă de când s-a anunțat divorțul, Pepe face tot posibilul ca fiicele sale să nu simtă lipsa niciunuia dintre părinți, chiar dacă ei nu mai sunt împreună.

Cântărețul a spus că a petrecut printre cele mai frumoase momente din viața sa alături de Rosa și Maria și că de Moș Nicolae a primit și el cadouri, fără să dezvăluie ce.

Pepe a petrecut cu fiicele sale de Sfântul Nicolae

Într-un live realizat pe Instagram, în care anunța un concert susținut de Adrian Daminescu pe pagina sa de Youtube, Ionuț Pascu a răspuns mai multor întrebări din partea urmăritorilor.

Cineva l-a întrebat pe Pepe dacă a fost azi la vot, iar răspunsul lui a fost unul cât se poate de clar.

„Astăzi am sărbătorit Sfântul Nicolae, m-am bucurat alături de copiii mei, de întreaga comunitate. Am primit și eu cadouri și cred că ofer și eu cadouri extrem de multe Am început să simțim spiritul sărbătorilor de iarnă, pentru că eu am pus și luminițe în curte, am făcut orașul lui Moș Crăciun sau mai bine zis curtea lui Moș Crăciun”, a povestit Pepe în live-ul său de pe Instagram.

Cântărețul, tot mai activ pe Youtube

Îndrăgitul cântăreț este foarte mulțumit de viața sa și pare să fi depășit momentul dificil al divorțului. Chiar dacă se numără printre artiștii care au avut de pierdut din punct de vedere financiar din cauza pandemiei,

Pepe a știut să se redreseze imediat și, de la o vreme încoace, face emisiuni online pe Youtube, acolo unde a avut o serie de invitați remarcabili, printre care mulți cântăreți care îi sunt prieteni sau simpli colegi de breaslă.

De altfel, tot mai mulți artiști s-au reorientat către Youtube și alte platforme online în această perioadă dorind să mențină contactul cu publicul.

