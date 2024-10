Pepe: ”Norocul meu e că am salvat acel filmuleț”. Fostul prezentator de la Antena 1 demască intențiile fostei soții, după ce Raluca l-a băgat în tribunal

Pepe e hotărât să dea cărțile pe față, în procesul pe care-l are cu mama copiilor lui, Raluca. Litigiul a fost deschis de fosta soţie a artistului, fără să-l anunțe în prealabil pe fostul ei soț. Acesta spune că a aflat că e chemat în instanță cu doar o zi înainte de proces, atunci când a primit o citație. Fosta parteneră a lui Pepe doreşte să schimbe domiciliul fetelor pe care le au împreună. FANATIK a discutat cu Pepe, care ne-a dat toate detalii despre noul scandal izbucnit între el şi fosta soție, Raluca.

Pepe, chemat în instanţă de către fosta soţie

și un divorț destul de controversat, Maria și Rosa, cele două fete, au rămas cu tatăl lor. Înțelegerea a fost parafată în fața notarului, în urmă cu patru ani. Acum, Raluca a depus o ordonanţă președințială, cu scopul de schimba domiciliul fiicelor, la ea. Femeia susține că artistul îi restricţionează accesul la copii, lucru negat în totalitate de Pepe.

Deși nu a avut suficient timp pentru a-și pregăti apărarea în instanță, împotriva acuzațiilor aduse de fosta lui soție, pentru a-şi ţine fetele aproape. În rândurile de mai jos este redată discuția cu interpretul, în care acesta povestește cu lux de amănunte cum s-au petrecut lucrurile în sala de judecată.

”Nu a plătiti niciodată pensie alimentară”

Pepe, vuieşte presa despre scandalul dintre tine şi Raluca. Ce poţi să ne spui despre deciza fostei tale soţii? Te așteptai la o asemenea, mişcare din partea ei?

Marți am primit în cutia de scrisori o citaţie. A trebuit, pe repede-nainte, să mă pregătesc pentru ceva ce nu ştiam şi am constatat în sală despre ce e vorba. A fost depusă o ordonanţă președințială de către Raluca, că îşi doreşte schimbare de domiciliu pentru fetele noastre. Motivele nu le-a înţeles mai nimeni din sală. Încerca să spună că eu îi restricţionez ei accesul la copii şi că nu îi dau fetele, dar lucrul ăsta nu se întâmplă. Fetele au fost în permanenţă în contact cu ea.

Ştim că la divorţ aţi semnat un acord parental în care aţi stabilit unele criterii legate de creşterea fetelor. Ce presupun acele criterii convenite de voi?

Noi, prin acordul nostru parental, am convenit nişte lucruri: că ea nu plăteşte pensie alimentară, că fetele locuiesc cu mine, că ori de câte ori doreşte, poate să vină la noi acasă. Nu a venit la noi acasă niciodată, şi în ultimele trei săptămâni nu mi-a mai solicitat să ia fetele.

Probabil, încearcă să îşi creeze o probă din asta, cum că n-au mai fost fetele la ea. Nu aveam obligaţia asta, pentru că nu-i vacanţă, fetele sunt în timpul şcolii. Mie mi se rupe sufletul că nu vine să stea cu ele. Raluca a renunţat efectiv la a sta cu copiii. Ea a fost cea care mi-a propus să locuiesc eu cu ele. Avea alte interese acum trei ani, la divorţ. Am semnat la notariat, actele nu mai pot fi schimbate.

Pepe: ”Norocul meu este că am salvat acel filmuleţ de pe camerele de luat vederi din faţa casei”

Din ce spui, se înţelege că Maria şi Rosa nu şi-au văzut mama de aproximativ o lună. Cum justifică ea situaţia?

O singură solicitare am avut, duminica asta, să o las pe Rosa la o petrecere. A venit şi a luat-o. Norocul meu este că am salvat acel filmuleţ de pe camerele de luat vederi din faţa casei, cum că a luat-o pe Rosa şi am făcut dovada că acum câteva zile Rosa a fost cu ea. Cineva o învaţă prost. Eu nu mă lupt cu nimeni, ea se luptă singură. Eu nu am nicio problemă, am fost solicitat, m-am dus la instanţă.

Ai aflat despre proces cu doar o zi înainte. De ce atât de târziu?

A depus , asta înseamnă că trebuie să demonstreze şi care e urgenţa. Cred că nimeni nu se poate pronunţa aşa doar că se trezeşte mamă peste noapte. Când eram în sală, am aflat că doar ea a crescut fetele până la divorţ, şi doar eu după divorţ. Asta a fost declaraţia ei. De acum înainte, vrea să îi creştem împreună. Nu am cum să fiu de acord cu propunerea ei de a schimba domiciliul copiilor şi nici să fie o săptămână la mine, o săptămână la ea. Fetele au şi ele un program şi sunt foarte fericite. Ele îşi doresc să stea acasă.

De ce crezi că nu te-a anunțat că urmează să te dea în judecată?

Ea a solicitat să se judece o ordonanţă președinţială în lipsa mea, fără ca eu să depun întâmplinare şi probatoriu. De ce? Pentru că e o problemă atunci când vin la instanţă, pentru că am dreptate şi am şi probe. Ai cerut copiii şi nu i-ai primit? Nu! Eşti invitata mea să îi iei de la şcoală şi să îi duci la antrenamente. De ce nu faci chestia asta? Că nu ai timp? Eu îmi fac timp. Dacă ar obţine, la un moment dat, prin genul ăsta de şiretlic, vreo soluţie pe grabă, din punctul meu de vedere ea are o problemă cu copiii, nu cu mine.

Raluca Pastramă pretinde că nu știe ce a semnat la notar

Crezi că instanţa o să îi dea câştig de cauză? Ai emoţii în ceea ce priveşte hotărârea finală?

Părerea mea e că o să i se respingă acţiunea, până că şi avocaţii i-au spus că s-a grăbit cu această acţiune. A început să se pregătească şi a făcut-o pe genunchi. Nu am nicio emoţie. Consider că a folosit inutil un cartuş pe care îl avea pe ţeavă. A venit cu nişte fimări, în ordonanţă, de acum 2-3 ani în care copilul spune ce vrea să audă părintele. O instanţă normală nu poate să ţină cont de aşa ceva.

Raluca pretinde că are dovezi împotriva ta prin care să demonstreze că fetele sunt puse în pericol la domiciliul actual?

Trebuia să fie o motivaţie, cu punerea în pericol, săptămâna asta sau cea trecută, ca să creeze nişte probe. A încercat ea să depună nişte probe, că a vorbit ea cu fetele acum un an şi că le-a înregistrat cu camera ascunsă. Nu ţine vrăjeala asta la instanţă, că înregistrezi tu copiii în 2022, când spun că vor să stea mai mult la tine. Suntem în 2024, octombrie. Nu merg prostii din astea.

De ce solicită Raluca această schimbare abia acum? În urmă cu patru ani a semnat acel acord…

Ea a ştiut foarte clar ce se semnează, la momentul respectiv. S-a văzut cu sacii în căruţă atunci, iar acum crede că e deşteaptă doar că se numeşte, în certificatul de naştere al copiilor, mamă. Trebuia să aibă grijă de fete de atunci, nu după patru ani să spui că nu ai ştiut ce ai semnat. Vii acum să spui că erai mică şi nu ştiai ce ai semnat, că asta a spus. Nu ai cum să spui asta. Depui actele la notar şi mai ai 30 de zile în care poţi face negocieri. După 30 de zile, semnezi iar că ai fost de acord.

”Dacă se schimbă domiciliul, mă obligă să plătesc pensie alimentară. Asta e intenţia, una financiară”

Fetele cum sunt cu această situaţie, ele ce îşi doresc?

Fetele sunt foarte bine, au rezultate foarte bune, sunt super educate. Nu putem să ne jucăm aşa cu viaţa lor că are acum maică-ta un apartament şi are unde să stea. Fetele au şi ele confortul lor, nu poţi să le iei din confortul lor şi să zici că ţi s-a părut ţie că nu le-am lăsat la tine. Nici nu mi le-ai cerut. Mai nasol e când va constata că nici fetele nu vor la ea. Chiar şi copiii, la un moment dat, au o limită.

Care crezi că sunt intenţiile ei, ce urmăreşte, de fapt, cu solicitatea făcută în instanță?

Noi aveam un acord, conform căruia ea nu plăteşte pensie alimentară. Mai mult ca sigur, dacă se schimbă domiciliul, mă obligă să plătesc pensie alimentară. Asta e intenţia, una financiară. Dacă îi dau copiii pe cap trei săptămâni şi nu răspund la telefon, dacă nu le duc eu la antrenamente şi la şcoală, s-ar putea să aducă fetele, sufocată. Nu are cum să aibă ea timp de aşa ceva. Are alte probleme. Are liber să vină la noi, să plătească şcolile, următoarea factură e de 13.000 de euro.

Cât te costă lunar să le întreţi pe Maria şi Rosa?

Nu am făcut calculul şi nici nu vreau să îl fac. O să vă zic doar că pe ea nu o costă nimic, cu toate că nu ar fi fost în beneficiul meu. Este obligaţia ei, dar eu nu am atacat acest acord parental şi nu am dorit o pensie alimentară. Am convenit de la bun început că eu mă ocup de tot.

Despre presupusa alianţă dintre Pepe şi Ibrahim

Raluca susține că tu şi fostul ei soț, Ibrahim, v-ați unit pentru a-i face ei viața mai grea. De ce spune asta?

Ea și familia ei mi-au propus acest troc. Nu şi-a dorit să aibă copiii pe cap, că o încurcau. S-a schimbat între timp. Probabil că acum are alte priorităţi. Mai e într-un proces cu Ibrahim. Ibrahim, ca şi mine, este un tată care îşi iubeşte fetiţa. Din păcate, în acest moment, o vede destul de puţin. Este într-o situaţie în oglindă cu mine, dar invers. El nu a fost de acord, printr-un acord parental, cum am fost eu cu Raluca. Probabil vrea să demonstreze că e mamă bună și în procesul cu Ibrahim. Nu ştiu ce are în cap, ce o învaţă familia ei.