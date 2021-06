Pepe o atacă pe Oana Zăvoranu, după apariția în podcastul lui Măruță: „Vorbește prost de ani de zile”

Pepe a vorbit despre fosta sa soție și a avut de spus niște cuvinte tăioase la adresa acesteia, după ce aceasta a apărut în podcastul lui Cătălin Măruță și a vorbit despre el.

Pepe o atacă pe Oana Zăvoranu, după apariția în podcastul lui Măruță

Pepe a răspuns atacurilor făcute de fosta sa soție, Oana Zăvoranu, după ce aceasta a apărut la podcastul făcut de Cătălin Măruță. Astfel, artistul a reacționat la lucrurile spuse de aceasta.

Cântărețul a fost și el invitat în podcastul lui Damian Drăghici, iar acolo a fost atins și acest subiect, al relației dintre . Artistul s-a arătat foarte supărat.

Astfel, el a spus că nici măcar nu vrea să îi pronunțe numele și a declarat că Oana Zăvoranu încă apare la TV să vorbească despre ei, deși relația lor s-a terminat de ani de zile.

„Nu vreau să-i pronunț numele. Dacă tot apare fără motiv la TV, să nu apară că o invit eu, că am vorbit despre ea. Vorbește prost de ani de zile. Știi de ce? Din frustrare. Tocmai că nu îi mai răspund”, a spus Pepe.

Pepe spune că Oana Zăvoranu este „cea mai mare greșeală”

Mai mult, Pepe a spus că fosta lui soție este cea mai mare greșeală pe care a făcut-o vreodată, dar din care a învățat foarte multe lucruri. Artistul a spus că nu vrea să mai aibă de-a face cu aceasta.

„Mie mi se pare cea mai mare greșeală din viața mea. Ca să aibă încă un motiv să apară la TV. Ea este cea mai mare greșeală din viața mea, dar probabil că am învățat foarte multe din greșeala asta. Tocmai de-asta nu mai vreau să am de-a face cu ea. (…) Nu am nevoie de aplauze, dar nu mă ataca. Nu a fost să fie, nu a fost să fie. Numai tâmpenii spune”, a mai declarat artistul.

De ce s-au despărțit Pepe și Oana Zăvoranu cu ani în urmă

Pepe și au fost împreună timp de șapte ani și au semnat actele de divorț în anul 2011, chiar de ziua actriței. Despărțirea de la acel moment a fost una cu scandal și iată că reproșurile ocntinuă chiar și acum. Oana Zăvoranu a fost prinsă cu alt bărbat, ea fiindu-i infidelă lui Pepe.