Pepe, planuri mari cu copiii săi după războiul cu Raluca Pastramă. Ce rol va avea Leonard Doroftei

Pepe a vorbit despre ce planuri are cu copiii săi, dar și cum se mai înțelege cu fosta soție, Raluca Pastramă, după războiul pe custodia fetelor și programul lor de vizită.

Pepe și Raluca Pastramă au îngropat securea războiului

Se pare că timpul a dus liniște, cel puțin până la ora actuală, între Pepe și Raluca Pastramă, cei doi având un meci public anul trecut, plin de acuzații de necrezut.

ADVERTISEMENT

După ce și-au spus vrute și nevrute, la mijloc fiind implicat și un alt fost soț al brunetei, Ibrahim Ibru, între Pepe și Raluca Pastramă domnește buna înțelegere acum, de dragul fetelor.

Întrebat în ce relație este cu fosta nevastă, prezentatorul Te cunosc de undeva a mărturisit că se respectă reciproc și că scandalurile de la televizor nu au legătură cu situația juridică.

ADVERTISEMENT

„Fetițele sunt foarte bine, noi suntem o familie minunată. Cred eu că s-au mai liniștit lucrurile, sper. Adică cel puțin pe partea de TV, care nu are nicio legătură cu tot ceea ce înseamnă partea juridică.

Nu-ți faci niciodată dreptate pe un post TV sau într-un podcast, că nu rezolvi nimic. Ba din contră, pui paie pe foc. În principiu, același lucru. Copiii sunt bine mersi, sunt foarte fericiți”, a declarat Pepe,

ADVERTISEMENT

Cântărețul, plan uriaș cu fiul său

Apoi, a mai spus că fetele și băiatul său, Pepe Jr., sunt foarte tentați către o carieră sportivă. Pe cel mic vrea să îl dea pe mâna lui , să facă box.

„Fratele lor mai mic, chiar dacă nu a împlinit încă 3 ani, împlinește 3 ani în iunie… Are 2 ani de când face înot. Înoată singur la vârsta lui. Și am decis astăzi, după ce am vorbit cu Leonard Doroftei, să-l aduc la club să se apuce de box de mic.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă va fi cel mai mic din sală, e bine să crească în spiritul acesta sportiv. O să-l dau la mai multe sporturi. Are o energie fantastică și are aptitudini”, a povestit artistul pentru sursa menționată.