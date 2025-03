Pepe, reacție sinceră despre noua jurată “Te cunosc de undeva”, Ilona Brezoianu: “Și mie mi-a fost greu când am venit în locul lui Seleși”. Exclusiv

Sezonul cu numărul 21 “Te cunosc de undeva” a început într-o nouă formulă, prezentatorii Pepe și Alina Pușcaș au la masa juriului o prezență nouă: Ilona Brezoianu.

Actrița a venit pe locul Andreei Bălan și a întregit masa juriului formată din Aurelian Temișan, Ozana Barabancea și Mihai Petre. Pepe, prezentator “Te cunosc de undeva”, încă din sezonul al 17‑lea, spune că Ilona se descurcă de minune în postura de jurat și că o înțelege perfect că i-a fost greu la început. Nu de alta, dar nici lui nu i-a fost ușor când a primit propunerea de a fi prezentator, alături de Alina Pușcaș, în locul lui Cosmin Seleși.

ADVERTISEMENT

Ce i-a spus Cosmin Seleși lui Pepe când a aflat că artistul va fi noul prezentator “Te cunosc de undeva” în locul lui?

Cum sunt concurenții noului sezon “Te cunosc de undeva”? Sunt din mai multe domenii.

E un fel de joacă frumoasă, dar colectivă, din toate domeniile, dar ce e cel mai important este că sunt oameni noi – nouți, care nu au mai fost până acum la “Te cunosc de undeva”. Sunt artiști cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, au diverse domenii, dar care știu jocul cumva. Se vede că au urmărit “Te cunosc de undeva”, știu exact cam ce înseamnă această transformare și au venit foarte bine pregătiți, spre surprinderea tuturor.

Sunt mișto, despre asta e vorba. Întotdeauna la “Te cunosc de undeva”, indiferent cine joacă în acest joc, cine intră pe post și își face o transformare, distracția este aceeași. Pentru că după ce te transformi un bărbat într-o femeie sau o femeie în bărbat, deja identitatea lui proprie cumva e strivită, nu-l mai recunoști pe cel dinainte.

ADVERTISEMENT

E aproape personajul în care s-a transformat. Și de acolo intervin glumele și de acolo intervine creativitatea fiecăruia de a mai plusa, dar mai pune mai mult sau mai puțin într-un fel sau altul, personajul.

Și te distrează în funcție de situație. Sunt mișto, sunt artiști cu care m-am întâlnit de atâtea ori în atâția ani. Sunt oameni pe care mi-a fost drag să-i revăd. Dar în orice caz, sunt plini de viață aici, ăsta e cel mai important.

ADVERTISEMENT

Ce spune Pepe despre noua jurată “Te cunosc de undeva”, Ilona Brezoianu?

Hai să facem un joc de imaginație. Dacă ai fi fost în scenă, să fii concurent la “Te cunosc de undeva”, de care dintre jurați ți-ar fi teamă?

ADVERTISEMENT

De niciunul. I-aș invita în locul meu oricând, să facă și ei.

L-aș lua pe Mihai Petre și i-ar spune “ia și cântă, să vezi ce te jurizez eu, să vezi cum e”. Eu pot să cânt (râde – n.r. ).

Cum e noua componență a juriului? Ilona Brezoianu s-a alăturat la masa juriului.

E un joc frumos. Nu mi se pare că e ceva care trebuie neapărat specificat. Ilona face parte din proiectul “Te cunosc de undeva”, a fost concurentă de atâtea ori, a trecut prin toate stările. A pierdut la limită, a câștigat sezonul cu numărul 20 alături de Ristei.

Știe exact că toți sunt puși în valoare, toți sunt împăcați, toți sunt filmați din cele mai bune unghiuri. Și se cere cumva să se monteze tot ce e mai bun și mai pe placul atât al lor ca artiști, și să fie puși într-o lumină bună. Ilona cunoaște jocul.

cât se poate de curat, avantajează artistul, nu îl strică.

Nu face nimeni pe dos, nu este o emisiune de a lua la mișto pe un artist și de a-l pune în dificultate. Efectiv, trebuie doar să intri cu tot dragul în scenă și să te bucuri. N-ai ce să cauți la “Te cunosc de undeva” dacă ai un ego extrem de mare și vrei să fii tu acesta cel care vrea să demonstreze. Că aici e transformare, nu e vorba despre tine.

Pepe: ” E ușor să stai în spatele unui telefon sau unui laptop, să comentezi”

“Te cunosc de undeva”, cu întreaga echipă din spate, protejează fiecare concurent, fiecare artist și fiecare artist în care se transformă un concurent. Nu ia nimeni pe nimeni la mișto, doar ne bucurăm și cred că asta se vede, sunt 21 de sezoane.

Ilona s-a acomodat repede?

Ilona știa joaca, e actriță, este un om de televiziune și i-a fost foarte simplu… Și mie mi-a fost greu când am venit în locul lui Seleși, ca prezentator, dar cumva știam cu ce se mănâncă, știam tot.

Au fost multe comentarii în online că i-a luat locul Andreei Bălan…

Ar trebui cei care comentează să se pună în locul celor pe care îi comentează. Și mi-aș dori să li se întâmple asta măcar în vis să vadă… Măcar în vis să se trezească și ei puțin transpirați. Nu e ok, e ușor să stai în spatele unui telefon sau unui laptop, să comentezi.

, ești și actriță, ești și om de televiziune, ai făcut parte din acest proiect, ai confirmat, ai pierdut, ai ieșit pe locul 2, ai câștigat, ai ieșit pe locul 1… E clar că știi! Și aici nu vine nimeni să dea pe nimeni jos. Când altcineva își dorește să plece… pe bune, să fie un scaun lipsă?

Discuția pe care Pepe a avut-o cu Cosmin Seleși, înainte să-i preia locul de prezentator la “Te cunosc de undeva”: “Noi suntem prieteni. Mi-a zis “Mergi, prostule, nu fii nebun. Că dacă nu te duci tu, se duce altul și mă oftic!”

Când ai luat locul lui Cosmin Seleși te-ai confruntat și tu cu aceeași situație ca a Ilonei?

Și la mine a fost simplu, Seleși și-a dorit să plece. A fost chiar la mine, aveam un concert online cu o lună înainte să mă invite pe mine la discuție să preiau postul de prezentator, și chiar îmi spunea, “Bă, eu plec, nu știu cine o fi. Sper să nu fie ăla, ăla, ăla”. Îmi dădea trei-patru nume.

Până la urmă l-am sunt eu și i-am zis “M-a sunat pe mine să mă duc”. Am crezut că m-a sunat să merg iar concurent, am zis că nu mă mai duc ca și concurent, am fost de cinci ori.

Noi suntem prieteni. L-am sunat și i-am zis “Sunt eu prezentator”. Mi-a zis “Mergi, prostule, nu fii nebun. Că dacă nu te duci tu, se duce altul și mă oftic! “. Și cred că așa s-ar fi întâmplat și în cazul Ilonei, dacă ar fi de vorbit. Pentru că ea, Andreea, și-a dorit să plece.

Oamenii stau în spate comentează ca și cum “mamă, a venit aia și ia luat… ” De zici că ia bărbatul.

De 1 și 8 martie ai avut programate multe concerte?

Da, sunt foarte multe, mai ales în perioada martie, acum. E ceva… Dacă aș fi putut să mă clonez în perioada 1 – 8 martie aveam 150 de evenimente în 10 zile. Sunt în destul de multe. E important că am tot lansat materiale noi și videoclipuri noi. Chiar și de Valentine’s Day, în afara faptului că am avut concert, am lansat un nou proiect, un nou duet cu o fată din Spania, Gloria, foarte talentată.

O piesă foarte mișto, “Un amor imposible”, o colaborare pe care mi-o doream de mult. Am o viață plină de energie, ba la concerte, ba la scenă, ba la “Te cunosc de undeva”. Ba la filmare, ba acasă unde nu e deloc liniște, e o agitație cu trei copii, în permanență.

Copiii lui Pepe adoră sportul: Maria face handbal, Rosa – scrimă și Pepe Jr s-a apucat de box:

Ești și tată cu normă întreagă. Ce fac copiii?

Mă surprind cu pasiunea pe care și-au găsit-o și și-au dezvoltat-o pe toate domeniile pe care și le-au ales. Maria este îndrăgostită de handbal. Vede doar școală și handbal, ceea ce mă bucură fantastic. Îi ocupă tot timpul într-un mod cât se poate de frumos și să dezvoltă foarte corect și foarte frumos.

Rosa e cu școală și actorie, muzică și scrimă. Are rezultate foarte bune, are și competiții, în martie acum urmează să participe la alte competiții, unde anul trecut a ieșit pe locul 2 sau pe locul 6. Acum participă din nou, speră să fie pe podium, chiar pe prima poziție.

Pepe are 2 ani și 7‑8 luni și face de 2 ani înot și acum mi-a spus că vrea la box, cu tati. Și-l iau cu mine la sală. Am vorbit cu Doroftei și a zis, “chiar dacă e cel mai mic din sală, l-am văzut că e talentat”. Sportul te educă.

Ei vor fi și în aceeași școală pentru că e lângă casă. Sunt foarte mulțumit de locul unde sunt acum fetele, la Olga Gudin.

E foarte bine și e foarte aproape de noi și e foarte bine cotată. Fetele au rezultate, adică au bubuit efectiv mai ales pe partea de engleză. Au început anul ăsta aici și deja e diferența mare.

M-au depășit total. Dacă am nevoie de ceva, apelez la ele, și engleză, și spaniolă.

Și nu au teme acasă, ceea ce e important, adică au timp pentru ele. Le iau mai târziu, le iau la 16.00 de la școală, adică nu la 14.00 ca dincolo, dar ele vin cu temele făcute.

Pepe, prezentator “Te cunosc de undeva”, succes pe plan muzical: “N-am niciun fel de griji, de stres, pentru că agenda e plină. Cred că avem și în 2027 programate evenimente deja”

Ce planuri mai ai pentru viitorul apropiat, la ce proiecte mai lucrezi?

În principiu vreau să mă bucur de tot ceea ce înseamnă familie și viața pe care o am. Eu mă bucur de concertele mele, mă bucur de emisiunile pe care le am, de proiectele care sunt. Sunt sigur că “Te cunosc de undeva” va fi un succes, ca de fiecare dată.

Oameni noi, transformări noi. Și echipa de producție vine cu filmări noi, cu montaje noi, cu update-uri din toate punctele de vedere.

Pe partea muzicală, n-am niciun fel de griji, de stres, pentru că agenda e plină. Cred că avem și în 2027 programate evenimente deja. Dar uite o astfel de lansare, cum a fost cea de Valentine’s Day, am făcut piesă exact în stil flamenco, din Spania, din Malaga, de acolo de la mama lor… E un vis împlinit, o mulțumire sufletească. Când cânți și faci ceea ce îți place, cred că asta contează cel mai mult.