Pepe sărbătorește o victorie importantă! Artistul și-a deschis sufletul și a vorbit despre fiicele sale

a împărtășit recent o veste emoționantă despre fiicele sale, Rosa și Maria. După o lungă perioadă de eforturi, el a reușit să le transfere la o nouă școală prestigioasă din Capitală, îndeplinind astfel visul fetelor.

Într-un interviu recent, acordat la ziua de naștere a omului de afaceri Ensar Duman, Pepe a vorbit cu entuziasm despre această schimbare importantă din viața copiilor săi. Artistul, care are două fete și un băiat, se declară extrem de mândru de realizările micuților.

Pepe a dezvăluit că a durat aproape doi ani până când a reușit să obțină aceast transfer, iar acum se bucură de victorie. Din fericire, Rosa și Maria au trecut cu brio examenul

“Fetițele mele și-au dorit foarte mult schimbarea. Am încercat și cu greu am reușit, dar am reușit până la urmă. Sunt aproape de casă, sunt la una dintre cele mai renumite și de prestigiu școli din zona noastră, este o școală importantă. Au luat examenele cu brio! Este important că și-au dori și am reușit, până la urmă, pentru că nu puteam singur”, a declarat Pepe pentru

Care au fost motivele pentru care și-au dorit acest transfer

Unul dintre motivele principale a fost locația. Anterior, fetițele studiau într-o școală din Colentina, ceea ce implica deplasări obositoare prin traficul aglomerat al Bucureștiului. Artistul a mărturisit că petreceau adesea între 30 și 45 de minute în trafic doar pentru a ajunge la școală.

De altfel, decizia de a schimba școala nu a fost luată ușor. Odată ce s-au hotărât să facă această mutare, a fost important să aleagă o instituție excelentă pentru educația fetițelor.

“La un moment dat, în urmă cu vreo doi ani de zile, am pus problema mutatului la o școală care să fie mai aproape de casă. Motivul principal era distanța, pentru că ele erau undeva în Colentina, acolo unde au început școala pregătitoare, aveam în zonă o afacere, era alta situația.

Petreceam în trafic, dimineața, câte jumătate de oră, 45 de minute, mai prinzi o ploaie, mai prinzi o ninsoare… Evident, dacă tot faci o mutare, vrei să fie mai bine copilul”, a mai spus artistul, conform sursei menționate.