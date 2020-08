Pepe și-a anulat concertul pe care trebuia să-l susțină în seara de vineri, pe 28 august. Solistul a acuzat câteva probleme de sănătate și anunțul a fost unul care i-a pus pe fanii lui pe jar.

Pepe și-a anulat concertul ce fusese anunțat pentru seara de vineri, din motive de sănătate. Artistul a transmis toate acestea pe pagina sa oficială de Facebook.

Și-a cerut scuze de la publicul care urma să îl privească în show-ul foarte așteptat. După care cântărețul a dorit să le împărtășească tuturor și prin ce momente a trecut, dar și care este situația actuală.

Totul mai ales că România se confruntă în continuare cu un număr mare de creșteri ale bolnavilor de coronavirus.

Pepe și-a anulat concertul din cauza problemelor de sănătate. Ce se întâmplă cu solistul: “Nu am dormit toată noaptea că am tușit”

Urmăritorii din mediul online l-au asaltat pe artistul Pepe cu foarte multe mesaje, în secțiunea de comentarii. Odată ce anunțul că artistul și-a anulat concertul din seara de vineri a mai venit și asigurarea din partea acestuia că show-ul este unul ce va fi reprogramat în luna septembrie din 2020.

Pepe s-a filmat în după-amiaza de vineri și a acuzat probleme medicale. Fanii i-au transmis mesaje de însănătoșire, având și diverse întrebări despre afecțiunea acuzată de artist.

Mulți s-au gândit la ce este mai rău, dar artistul i-a asigurat pe cei care ar fi trebuit să vină să-l vadă în concert că lucrurile nu sunt atât de grave. Finul de cununie al Andrei și al lui Cătălin Măruță a recunoscut că nu este deloc într-o formă bună.

“Salutare, am o veste cât se poate de proastă pentru concertul pe care trebuia să îl am astăzi. Am încercat să o rezolv, am încercat să îmi revin, am încercat tot, nu a mers! Nu mă pot prezenta așa, deci reprogramăm!

Am gâtul inflamat. N-am putut dormi toată noaptea că am tușit, abia înghit. Revin eu cu detalii, dar voiam să vă zic repede că ne vom găsi duminică, pe 13 septembrie şi promit eu că voi fi în formă atunci. N-am putut dormi toată noaptea că am tușit, abia înghit.”, a spus cântărețul Pepe, într-un mesaj video, pe Facebook.

