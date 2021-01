Pepe și Raluca Pastramă s-au pus de acord. Cu cine rămân fetele și cum împart averea

Pepe și Raluca Pastramă au ajuns la o înțelegere la mai bine de două luni și jumătate de când și-au anunțat divorțul. Cuplul s-a pus deja de acord în privința custodiei celor două fete, dar cum se va împărți averea estimată la 1,5 milioane de euro.

Cântărețul și bruneta vor divorța în cele din urmă la notar, lăsând în spate întregul război iscat din varii motive. Artistul și încă soția sa au discutat ce urmează să facă mai departe, toate detaliile fiind puse la punct legat de copii și de bunurile comune.

Potrivit spynews.ro, Maria și Rosa Alexandra Pascu vor avea domiciliul la Pepe, în timp ce custodia va fi una comună. Așadar, artistul va fi cel care se va ocupa mai mult de creșterea și educarea celor două fete venite pe lume în timpul mariajului cu Raluca Pastramă.

Pepe și Raluca Pastramă au ajuns la un numitor comun. Ce au decis legat de fete și avere

Lucrurile nu au rămas nelămurite nici la capitolul bani, Pepe și Raluca Pastramă având o avere de peste 1, 5 milioane de euro. Mai exact, este vorba de imobile, bijuterii, blănuri și mașini care urmează să fie împărțite în mod echitabil între cei doi.

Frumoasa brunetă va rămâne cu grădinița din sectorul 2, mai ales că este vorba de casa în care a copilărit alături de familia sa. Clădirea a fost achiziționat de la tatăl Ralucăi, Nelu Pastramă, prețul de achiziție fiind de 450.000 de euro. La această sumă s-a adăugat ulterior o investiție de peste 100.000 de euro.

Pe lista bunurilor care vor fi împărțite între cei doi soți se mai numără casa din zona Pipera în care au locuit până în momentul anunțului divorțului, dar și barul deschis de cântăreț în Calea Victoriei, care ar fi cotat la 550.000 de euro.

De asemenea, cei doi soți mai dețin în palmares și două mașini: un Porsche Macan de aproximativ 65.000 de euro și o un Mercedes V Class în valoare de 50.000 de euro, care nu se știe în momentul de față în posesia căruia dintre ei vor ajunge.

Lucrurile au început să se liniștească tot mai mult între Pepe și Raluca Pastramă, dovadă chiar aceste înțelegeri privind copiii și averea. Totodată, aceștia urmează să decidă și în privința sărbătorilor, anul acesta micuțele petrecând Crăciunul cu mama lor și Revelionul cu artistul.

Asta înseamnă că anul viitor evenimentele vor fi diferit, cântărețul anunțând încă de la acum că fetele vor petrece noaptea dintre ani alături de fosta sa soție pentru că el are planificat un concert.

„Pe 24 decembrie, de Crăciun, fetițele au fost la mine, iar pe 25 fetele au fost la Raluca. Revelionul l-au făcut mine, anul viitor poate vor fi la Raluca căci eu voi avea concert. Copiii nu trebuie luați nici de mamă, nici de tată.

Eu am insistat să vorbesc cu Raluca și am reușit. Și ea și-a dorit același lucru, am stat de vorbă și am înțeles niște lucruri”, a declarat Pepe în emisiunea prezentată de nașul său, Cătălin Măruță.