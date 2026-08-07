Orașul de tradiție din România care atacă promovarea cu trei oameni de la FCSB, Universitatea Craiova și Steaua. Ei sunt „pepenii verzi” din fotbal

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, ACSM Politehnica Iași se va duce spre faliment. Va fi al doilea faliment al unei Politehnica Iași, cea înființată în 1945, FC, stingând lumina în 2010, când a apărut ACSM. Cele două Poli erau asimilate de mulți dintre fanii ieșeni după ce trupa care acum două sezoane era în Superliga a avut dreptul să utilizeze marca și palmaresul „adevăratei” Poli. Acestea aparțin acum unei firme care îi are printre acționari pe fostul fotbalist Florin Croitoru, fratele mai mare al antrenorului FC Botoșani, Marius.

O denumire imposibilă în locul lui Poli

În locul lui Poli, Primăria Iași a decis să susțină financiar o nouă formație, ACS USV Iași, care joacă în Liga a 3-a. Gruparea care în 2022 a cesionat locul de Liga a 4-a de la o echipă comunală, Flacăra Erbiceni, și aparține unor persoane, între care și cadre didactice la Universitatea de Științele Vieții din Iași, va primi un buget consistent de la municipalitate pentru a promova în Liga a 2-a.

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ACS USV, care a retrogradat pe teren din Liga a 3-a în vara lui 2025, după promovarea din 2024 în L3, a continuat în eșalonul trei și în sezonul trecut ca urmare a unei invitații a Federației Române de Fotbal. Echipa va colabora cu gruparea Primăriei Iași, CSM 2020, care și-a înființat recent secție de fotbal. Deși la Federația Română de Fotbal s-a înscris ACS USV, cele două cluburi vor să funcționeze în spațiul public sub denumirea CS USV CSM 2020. Noua trupă este privită cu răceală de fanii lui Politehnica.

„Pepenii verzi” din Copou

Trupa ieșeană a fost poreclită „pepenii verzi” după ce președintele ACS USV, Vasile Stoleru, a amânat până cu circa 24 de ore înainte de primul meci oficial al sezonului, cel de Cupa României, cu Știința Miroslava, semnarea contractelor cu unii jucători din cauza faptului că a participat la o degustare de pepeni. În plus, tricourile ACS USV sunt verzi. De menționat că la partida cu Miroslava, trei dintre jucătorii ieșeni trecuți pe foaia de joc nu au putut evolua din cauza problemelor legate de documente.

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Și președintele CSM 2020, Dumitru Tomorug, a fost ironizat din plin de fani după ce la puțin timp după ce a anunțat că echipa nu va face vreun transfer în această vară și că va ataca promovarea cu lotul de anul trecut, când s-a reușit in extremis evitarea retrogradării, ACS USV a făcut numeroase achiziții. În plus, Tomorug a spus că prima etapă se va termina înainte de Anul Nou!

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Un campion al României și un fost atacant al Craiovei la Iași

ACS USV va fi antrenată în acest sezon de Cristian Ungureanu (45 de ani). Acesta a fost atacant la mai multe echipe, între care FC Botoșani și Universitatea Craiova. El a mai antrenat la Miroslava și Darabani și a fost „secundul” lui Costel Enache la Poli Iași.

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În staff va activa și Marius Onofraș, care va fi team-manager. Onofraș (45 de ani) a fost campion cu Unirea Urziceni, echipă pentru care a marcat în remiza cu Rangers din Champions League, din 2009, și a luat .

În ceea ce privește lotul de jucători, cel mai cunoscut jucător ieșean este portarul Toma Niga (28 ani). Acesta a aparținut de FCSB cinci ani, între 2017 și 2022, perioadă în care a evoluat și la Clinceni și Hermannstadt, sub formă de împrumut.