Per Johansson, emoționat de duelul cu CSM București: “Am trecut prin foc cu Adi Vasile!”. Exclusiv

Per Johansson vine pentru prima dată în Sala Polivalentă ca adversar al lui CSM București. Antrenorul lui Rostov e față în față cu bunul său prieten Adi Vasile, joi, de la ora 18:00, în derby-ul din EHF Champions League.

Suedezul a avut două mandate ca “principal” la CSM București și unul ca antrenor secund al lui Adi Vasile, în primăvara acestui an. Cu Per Johansson la timonă, CSM București a câștigat de două ori medalia de bronz în Champions League, în 2017 și 2018.

La începutul acestui sezon, Per Johansson i-a luat locul lui Ambros Martin pe banca lui Rostov, una dintre favoritele din Liga Campionilor. De altfel, derby-ul de joi este un meci direct pentru primul loc în grupă.

Per Johansson, emoționat la revenirea în România: “Mă bucur că am scris o mică parte din acea istorie”

Per Johansson a povestit pentru FANATIK cum este întoarcerea sa în Sala Polivalentă, de această dată ca adversar al echipei cu care a făcut performanță atât pe plan intern, cât și în Champions League:

“Când am urcat spre Sala Polivalentă, mi s-a făcut pielea de găină. Am avut o senzație de căldură în corp. Iubesc istoria sălii și mă bucur că am scris o mică parte din acea istorie. Am intrat în sală și m-am întâlnit cu multe fețe familiare și simt că joc pe teren propriu.

Nu va fi terenul meu propriu joi, dar pentru mine va fi același feeling ca și când aș fi la CSM București. Iar când intri pe teren, vrei doar să câștigi meciul. Sunt aici cu Rostov-Don, echipa mea din Rusia, și obiectivul este să câștigăm meciul.

“Nu am pierdut niciodată în Sala Polivalentă și vreau să câștig și joi”

Nu am pierdut niciodată în Sala Polivalentă și sper că eu și echipa mea vom câștiga joi pentru a-mi păstra recordul de victorii pe linie. Dar împotriva lui CSM București va fi cel mai mare examen pentru noi.

CSM București este principalul adversar pentru noi în această grupă. Clar, CSM București este favorita grupei dar eu vin cu o echipă bună și experimentată să câștig acest meci”, a spus Per Johansson pentru FANATIK.

“Eu și cu Adrian am mers prin multe momente de foc în ultimii 4 ani împreună”

Va fi un duel fratricid între Per Johansson și Adrian Vasile. Pe cei doi îi leagă patru ani de colaborare, atât la nivel de club, cât și la naționala Muntenegrului. Suedezul spune că are multe lucruri pentru care să îi mulțumească actualului antrenor de la CSM București:

“Da, pentru mine va fi un meci special. Joc împotriva lui Adi Vasile. Eu și cu Adrian am mers prin multe momente de foc în ultimii 4 ani împreună, cu două medalii de bronz în Champions League, argint la Jocurile Mediteraneene și locurile 5 și 6 la Campionatele Mondiale.

Atât pentru experiențele de la CSM București, dar și pentru Muntenegru, am multe lucruri pentru care să îi mulțumesc lui Adrian”, a spus Per Johansson pentru FANATIK.

Cristina Neagu revine împotriva lui Rostov!

La CSM București este așteptată revenirea pe teren a Cristinei Neagu. Interul stânga al “tigroaicelor” a lipsit împotriva lui Krim Ljubljana, însă Adi Vasile a anunțat că Neagu va juca în derby-ul cu Rostov.

Clasamentul grupei A:

Va fi ultimul meci de handbal al anului pentru echipele românești în EHF Champions League după ce forul european a amânat meciurile din weekend: Borussia Dortmund – SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București – Bietigheim. Ambele echipe din Germania sunt în izolare după ce au revenit din deplasările cu probleme din Ungaria, cu Gyor și Ferencvaros.