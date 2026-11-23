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CSM Bucureşti s-a despărţit de Bojana Popovic la începutul lunii noiembrie. în ultimele meciuri din acest an şi sunt în căutarea unui nou antrenor. Din vară, Per Johansson ar putea să revină pe banca tehnică a celor de la CSM Bucureşti.

Per Johansson, propus la CSM Bucureşti!

FANATIK a aflat că numele antrenorului suedez a fost propus şefilor de la CSM Bucureşti. În acest moment, , dar campioana Ungariei trece printr-un adevărat cutremur financiar. Există riscul insolvenţei şi, pentru a putea funcţiona, echipa trebuie să îşi diminueze cu 50-60% fondul salarial.

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Per Johansson a fost unul dintre cei mai iubiţi antrenori de la CSM Bucureşti şi a dus echipa de două ori în Final Four-ul de la Budapesta, în 2017 şi 2018. Suedezul ar putea sta până la finalul sezonului la Gyor şi apoi să facă pasul la „tigroaice”.

Antrenorul suedez a preluat Gyor în anul 2024, reuşind să câştige Liga Campionilor de două ori cu echipa maghiară. Deşi Gyor este neînvinsă în acest sezon în toate competiţiile, cataclismul financiar pune în pericol viitorul imediat al clubului.

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Ce spune Johansson de situaţia de la Gyor: „

Per Johansson a fost antrenor la CSM Bucureşti în 2017 şi 2018. De fiecare dată cu antrenorul suedez la timonă, „tigroaicele” au ajuns în Final Four-ul din Liga Campionilor. O mutare în această iarnă are şanse mici de reuşită, Johansson declarând că vrea să rămână şi la greu:

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„Treaba mea este să am grijă de jucătoare şi de staff. Este valabil în vremuri bune şi mai puţin bune, e parte a job-ului meu, pe care îl practic de o perioadă lungă. Am fost în situaţii mai dificile ca aceasta, de exemplu în Rusia, unde am aşteptat patru luni să vedem dacă izbucneşte războiul.

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Este o situaţie diferită, dar în vremuri ca acestea se vede cât de puternică este o echipă. Să aduc resurse financiare ca clubul să aibă condiţii bune nu intră în fişa postului meu”, a spus Johanssen pentru .