Per Johansson vrea finala Gyor – CSM Bucureşti: „Am sentimente puternice! Ar fi o finală electrizantă la Budapesta!” Interviu exclusiv

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CSM Bucureşti revine după o pauză de opt ani în Final Four-ul din Liga Campionilor . Marea favorită este Gyor, care a câştigat ultimele două ediţii ale competiţiei şi care are cea mai puternică echipă din lume. Cele două formaţii s-ar putea întâlni în finală dacă vor trece de echipele din Franţa, Metz şi Brest. FANATIK este la Budapesta şi în fiecare zi veţi putea citi cele mai noi ştiri, cele mai tari interviuri şi reportaje de la sărbătoarea handbalului european.

Per Johansson, bucuros că CSM e în Final Four: „Am avut o primire foarte emoţionantă în Sala Polivalentă”

Gyor este antrenată de Per Johansson, desemnat în 2025 cel mai bun antrenor de handbal din lume. Suedezul a condus şi CSM Bucureşti în două mandate, reuşind să aducă ultimele calificări ale echipei în Final Four, în 2017 şi 2018. Tehnicianul a acordat un interviu pentru FANATIK înainte de Final Four, spunând că CSM Bucureşti i-a rămas la suflet şi pentru el ar fi de vis o :

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Domnule Johansson, CSM București revine în Final Four-ul de la Budapesta după 8 ani. Acum veți înfrunta echipa din postura de adversar. Cum vă simțiți în legătură cu asta?

– În primul rând, sunt foarte fericit pentru CSM. Au fost opt ani foarte lungi fără un Final Four. Mă simt mândru de ceea ce am realizat la club. Am avut parte de o primire extrem de emoționantă când am revenit în Sala Polivalentă, la meciul cu Esbjerg. Mi-a încălzit sufletul faptul că oamenii și-au amintit de mine și au fost recunoscători pentru munca pe care am depus-o acolo. Dacă vom ajunge să înfruntăm CSM-ul într-o potențială finală, acele emoții vor fi date la o parte. Astăzi sunt antrenorul lui Győr, iar asta îmi ocupă 100% din concentrare.

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Suedezul a rămas ataşat de „tigroaice”: „Am sentimente puternice”

Cum ați descrie acest Final Four și ambele semifinale: Győr – Brest și CSM – Metz? Echipa dumneavoastră este considerată marea favorită a competiției.

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– Acesta este cel mai puternic tablou de Final Four din ultimii cel puțin 10 ani. Toate cele patru echipe sunt extrem de puternice și oricare dintre ele poate câștiga fără ca acest lucru să fie considerat o surpriză. La Győr, suntem conștienți că purtăm eticheta de favoriți. Suntem obișnuiți cu asta și nu avem nicio problemă. Țintim al treilea titlu consecutiv. Dar, în mod logic, nu există o favorită certă — fiecare echipă are capacitatea de a câștiga.

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A trecut ceva timp de când ați plecat de la CSM București, dar încă mai asistați la meciuri și urmăriți echipa. Ce sentimente aveți față de club?

– Am sentimente puternice pentru oamenii care m-au adus la CSM și au crezut în mine. Le mulțumesc în mod special lui Adi Vasile și Cristinei Vărzaru pentru felul în care au avut grijă de mine și m-au susținut când am ajuns în România. Acest lucru a fost crucial pentru ca eu să fac următorul pas în carieră, mergând mai departe în Muntenegru, Rusia, Olanda și Ungaria.

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Finala Gyor – CSM, moment special: „Se va crea o atmosferă electrizantă”

Ar fi ceva special pentru dumneavoastră să aveți o finală între CSM București și Győr?

– La Győr, totul se rezumă la a câștiga și nu contează cine se află de partea cealaltă. M-aș bucura dacă și CSM ar ajunge în finală datorită fostelor jucătoare pe care le-am antrenat, precum Djurdina Jaukovic și Tatjana Brnović, care îmi sunt aproape ca niște fiice. Dacă va fi Győr împotriva CSM-ului, se va crea o atmosferă electrizantă la Budapesta, deoarece aceste echipe au de departe cei mai buni fani.

Cum a ajuns Gyor să domine handbalul mondial: „Nimeni nu este mai presus de club!”

Cum ați reușit să creați o echipă imbatabilă la Győr și cum ați descrie experiența de a fi cel mai bun antrenor al celei mai bune echipe din lume?

– Există o istorie și o cultură puternică în cadrul clubului — o moștenire pe care este responsabilitatea mea să o duc mai departe. Cerințele privind etica muncii și responsabilitatea sunt mai mari decât în oricare alt club din care am făcut parte. Nimeni de aici nu este mai presus de club. Clubul este întotdeauna pe primul loc. Dacă tu, ca jucător sau antrenor, nu poți face față la acest lucru, atunci nu poți fi aici.

Este o organizație extrem de profesionistă, care tinde constant spre standarde de excelență. Să fiu numit cel mai bun antrenor din lume este un sentiment ireal și oarecum greu de descris, dar presupun că reflectă faptul că am făcut multe lucruri bine în felul în care am condus echipa. Ne-am construit sistemul la Győr bazându-ne pe o muncă extrem de grea, depusă în fiecare zi.