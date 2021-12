Percheziția informatică în cazul deputatului Adrian Miuţescu, aprobată de Camera Deputaţilor

Camera Deputaților a aprobat cererea ministrului justiţiei privind percheziţia informatică în cazul deputatului Adrian Miuţescu.

Cererea a fost aprobată luni, iar pentru aceasta a fost 227 voturi pentru, 23 împotrivă şi 9 abţineri.

Votul din ziua de luni a fost unul secret, cu bile.

DNA, aviz favorabil pentru percheziția informatică

Reamintim faptul că Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat un raport favorabil pentru cererea DNA de a efectua o perechziție informatică în cazul Gheorghe

Anterior, DNA a solicitat încuviințarea unei percheziții informatice de către Camera Deputaților.

Deputatul este suspect de săvârşirea a mai multe infracţiuni, mai precis de săvârşirea a opt „infracţiuni de folosire a influenţei sau autorităţii de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite”.

El a declarat că nu a venit pentru a-i determina pe colegi să voteze împotrivă și vrea să arate că nu se ascunde în spatele imunității pentru a opri cercetările în cazul său.

„Nu am venit aici ca să votaţi împotrivă. Am venit însă să vă spun că eu consider că ceea ce este prezentat în referat, nu mă simt vinovat în niciun fel şi nu mi-am folosit autoritatea pentru foloase necuvenite”, a precizat deputatul independent.

Ce a declarat deputatul Adrian Miuţescu

a spus chiar că este de părere că deputații ar trebui să voteze pentru aprobarea cererii făcute de ministrul justiției pentru perecheziția sa informatică, „pentru a păstra prestigiul”.

Totodată, el a susținut că este un corect și că și-a dat și demisia din PNL pentru ca partidul să nu fie afectat de problemele sale.

„Pentru a păstra prestigiul Parlamentului, eu cred că trebuie să votaţi pentru.

În momentul în care mi s-a luat acest telefon, eu l-am predat deşi puteam să mă ascund în spatele că nu pot fi supus unei percheziţii corporale.

Am considerat că nu am nimic de ascuns. (..) Am fost şi sunt un om corect, toată viaţa mea, am fost preşedinte de filială, la Argeş, ales de 5 ori, acum două săptămâni mi-am dat demisia din PNL, pentru că nu am considerat că trebuie să afecteze partidul.

Am venit să vă spun că sper ca justiţia să îşi facă treaba”, a mai spus Adrian Miuţescu.