Percheziții DNA la casa lui Radu Moldovan. Politicianul acuzat că a înjurat FCSB, cercetat într-un dosar de corupție și spălare de bani

Radu Moldovan, președinte Consiliului Județean Bistrița, cel care a contribuit decisiv în finanțarea importantă pe care echipele de handbal și fotbal au primit-o, are probleme cu legea. În trecut, .

Procurorii de la DNA au descins la locuința acestuia și au început perchezițiile într-un dosar în care este acuzat de corupție și spălare de bani. De asemenea, au fost percheziții inclusiv la sediul Consiliului Județean, cât și în Sălaj, iar ancheta urmează să fie una complexă, pentru că dosarul și capetele de acuzare sunt grave pentru Radu Moldovan, notează .

Emil Radu Moldovan este preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa încă din anul 2012. În primă fază, liderul politic a fost deputat în două mandate, din 2004 până în 2012, pe listele PSD. Radu Moldovan are strânse legături în sport, fiind omul cu banii și care girează pentru un buget uriaş la Gloria Bistriţa. Deşi echipa de fotbal a ajuns în liga secundă, formaţia vedetă este cea de handbal feminin, .

Mihai Stoica, acuzații grave la adresa lui Radu Moldovan. Președinte CJ Bistrița i-ar fi înjurat pe cei de la FCSB

În grupele Cupei României din acest sezon a fost și un meci între Gloria Bistrița și FCSB, iar Mihai Stoica, oficialul formației bucureștene, a dezvăluit că Radu Moldovan a avut un comportament nedemn de un politician. Acesta i-ar fi înjurat pe cei de a FCSB, fără a ține cont de faptul că în zonă erau inclusiv femei, și totul putea degenera până la final.

„Ne-am dus la Bistriţa a fost sărbătoare acolo. Mai puţin a sărbătorit un înalt oficial local, care ne-a înjurat din primul până în ultimul minut. A înjurat arbitri, ne-au înjurat pe noi, fără nume. «Echipă de morţi», «aţi luat banii oierdului», «brânzar», din minutul 1 până în minutul 90. Se uita la noi dacă avem vreo reacţie. Noi fiind Târnovanu, Tavi Popescu, Cătălin Făinişi, Toma, Cisotti, eu. Lângă mine, Gabi Balint. Este preşedintele Consiliului Judeţean. Îl cheamă Moldovan. A fost deputat, ne-a înjurat non-stop, fiind femei acolo. La pauză a trimis să ne trimită la masă, la bufet”, a dezvăluit Mihai Stoica.