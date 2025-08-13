Percheziții DNA la Ministerul Energiei. De ce este acuzat un director din cadrul instituției

DNA a descins la Ministerul Energiei. Un director din cadrul instituției este acuzat că ar fi trucat concursurile de angajare. Despre cine este vorba?

DNA, percheziții la Ministerul Energiei

La începutul săptămânii, au descins la sediul Ministerului Energiei, dar și la un director din cadrul ministerului, vizat într-un dosar legat de trucarea unor concursuri de angajare în instituție, potrivit .

În această perioadă, sunt anchetate mai multe concursuri care au fost organizate de Ministerul Energiei, în ultimii ani. În centrul dosarului s-ar afla și Ionel Georgescu, un fost director al Corpului de Control al ministerului.

Ministerul Energiei a confirmat perchezițiile și a transmis, de asemenea, că “a permis accesul la toate informaţiile necesare, conform legilor şi procedurilor în vigoare.”

“Cercetările vizează activități desfășurate în perioada 2021-2022. Instituția cooperează deplin cu autoritățile judiciare în exercitarea atribuțiilor lor legale, în mod transparent, eficient și prompt”, au mai precizat reprezentanții instituției.

Cine este Ionel Georgescu

Ionel Georgescu a fost polițist, iar între 2004 și 2007, a fost detașat la Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ulterior, a lucrat Direcția Generală Anticorupție din cadrul MAI între 2007 și 2010. A condus instituția în 2009, iar în rest a fost director general anticorupție.

A lucrat, pentru o scurtă perioadă, în mediul privat. În 2014, a început să lucreze la , acolo unde a fost șef serviciu antifraudă sau consilier superior. În perioada 2017 – 2020, a condus Corpul de control din cadrul Ministerului Economiei.

De la înființarea Ministerului Energiei, a fost director Antifraudă, Integritate și Inspecție. La finalul anului trecut, s-a autosuspendat, dar a revenit la Ministerul Energiei după ce Bogdan Ivan a fost numit în funcția de ministru.

Ce venituri a avut în 2024

Potrivit declarației de avere, Ionel Georgescu a avut, pe parcursul anului trecut, venituri din pensia de la MAI, în valoare de 227.568 de lei. Din salariul de director departament la Electrica Furnizare, a avut venituri de 38.540 de lei.

În declarația sa apar și venituri de la Agenția Nucleară pentru Deșeuri Radioactive, în valoare de 1.925 lei, dar și Romgaz (97.515 lei). Din indemnizația de membru CA la CNCIR, a încasat 57.096 lei. A avut venituri de lei din indemnizația de membru al Consiliului de Administrație la Titan Power SA.

Anul trecut, Ionel Georgescu a avut venituri totale de 534.468 de lei, ceea ce înseamnă 44.539 de lei pe lună.