Percheziții DNA la primarul din Mangalia, anchetat că ar fi luat mită. Procurorii au descins la biroul edilului, dar și la locuința sa

Au loc percheziții DNA la primarul din Mangalia, Cristian Radu. Procurorii au descins la biroul și la locuința edilului miercuri
Andreea Stanaringa
20.08.2025 | 09:36
Perchezitii DNA la primarul din Mangalia anchetat ca ar fi luat mita Procurorii au descins la biroul edilului dar si la locuinta sa
Procurorii DNA au descins la primarul din Mangalia. Sursa foto: Hepta, Facebook/Colaj Fanatik

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins în biroul primarului orașului Mangalia, dar și în locuința acestuia. Cristian Radu, edil al orașului de peste un deceniu, este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Primarul din Mangalia, vizat de percheziții DNA

Primarul orașului Mangalia este anchetat de DNA deoarece ar fi luat mită, conform Info Sud-Est. Procurorii au descins la locuința edilului, dar și la Primăria Mangalia.

Cristian Radu a fost reales primar al Mangaliei la alegerile locale de anul trecut, atunci când a obținut un nou mandat de patru ani. Este edil al orașului încă din anul 2012, fiind acum la al patrulea mandat.

De asemenea, fostul șef al Gărzii Financiare Constanța, care a intrat în politică pentru a deveni primar, este trimis în judecată încă din 2023, tot de DNA, într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu.

Perchezițiile sunt efectuate de procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Constanța și sunt în curs de desfășurare la momentul redactării acestei știri.

Percheziții și în Vâlcea, la polițiști suspectați de luare de mită

La începutul săptămânii, procurorii DNA au efectuat percheziții la domiciliul mai multor polițiști din județul Vâlcea. Polițiștii sunt anchetați de comiterea mai multor infracțiuni de corupție în privința atribuțiilor de serviciu.

Au fost găsite nereguli în legătură cu implementarea în sistemul informatic a mențiunilor, în cazul unor conducători auto cărora li s-a suspendat permisul de conducere. Polițiștii ar fi modificat, în cazul șoferilor respectivi, perioada de suspendare a permisului. În acest fel, au fost favorizate anumite persoane.

În cursul zilei de luni, au avut loc 12 percheziții la domiciliul unor agenți de poliție. Totodată, au fost vizate și alte persoane fără calitate specială. Procurorii au descins și la două birouri din cadrul unei structuri a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, de unde s-au ridicat mai multe documente. Au fost percheziționate și vehiculele folosite de mai multe persoane implicate.

