Percheziții în București și alte patru județe într-un dosar de proxenetism. Zeci de persoane au fost duse la audieri. Video

Percheziții în București și alte patru județe într-un dosar de proxenetism. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța au pus în aplicare 34 de mandate de percheziție domiciliară în județul Constanța, municipiul București și județele Tulcea, Prahova și Buzău, într-un dosar care vizează săvârșirea mai multor infracțiuni.

Potrivit oamenilor legii, în urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că, în perioada 2018-2024, mai multe persoane în vederea obținerii de foloase patrimoniale.

„Metodele folosite de către persoanele cercetate ar fi presupus deplasarea în diverse localități din țară și schimbarea locațiilor, unde s-ar fi desfășurat activitatea de prostituție, la diferite perioade de timp, pentru a nu atrage atenția organelor de urmărire penală, dar și în scopul îngreunării documentării și probării activității infracționale”, au transmis polițiștii.

În urma perchezițiilor, 10 persoane suspectate de comiterea faptelor au fost duse la audieri. Activitățile au fost sprijinite de polițiști din cadrul structurilor I.P.J. Constanța, precum și de jandarmi ai Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța.

Zeci de persoane duse la audieri

Alte percheziții importante au fost desfășurate la finalul lunii de către polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice. Aceștia în urma verificărilor mai multor locuințe din București și alte 10 județe din țară.

Rețeaua era operațională încă din anul 2022 și se ocupa cu exploatarea sistemului de decontare a medicamentelor de mare valoare din Fondul Național Unic de Asigurărilor Sociale de Sănătate. Din această rețea făceau parte medici, farmaciști și alți intermediari.

„La această oră, polițiștii din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează 39 de percheziții domiciliare, în municipiul București și județele Brașov, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Vrancea, la locuințele unor persoane fizice și la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează urmărirea penală cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, comercializarea de produse alterate și constituire a unui grup infracțional organizat”, au transmis polițiștii.